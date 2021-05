RETURNERER: Fansen kan puste ut: Det blir mer av Henriette Steenstrups suksess, «Pørni». Foto: Lars Olav Dybvig

Det blir mer «Pørni»

Viaplay bekrefter at de har bestilt to sesonger til av suksesserien.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

– Vi satser på talenter og gjorde Viaplay til hjemmet for Henriette Steenstrups første egne serie, så det er utrolig gledelig å gi serien to nye sesonger, sier innholdssjef i Nent Group, Fillippa Wallestam, i en pressemelding.

Steenstrup selv sier til VG at det er med blandede følelser de nå gyver løs på sesong 2, etter at første sesong ble strømmetjenestens mest sette norske serie i løpet av første døgn.

– Det er en blanding av fryd og skrekk for å ikke være tilliten verdig. Men det hjelper å ha Monster (produksjonsselskapet) i ryggen og en nydelig cast, sier hun.

Serieskaperen har nemlig latt seg imponere voldsomt av seriens unge rollebesetning.

– For det første så har Saga Casting gjort en fantastisk jobb med å finne dem, og så er det en lykke og glede å se de gjøre en så fantastisk jobb. Jeg blir moderlig stolt av dem, alle som én.

TALENT: 13 år gamle Ebba Jacobsen Øberg spiller Pørnis yngste datter, Sigrid. Foto: Lars Olav Dybvig

Lover nye fjes

Produsent Ida Håndlykken Kvernstrøm deler Steenstrups oppfølger-nerver etter å ha sett mottakelsen av første sesong.

– Det gir litt angst, tanken på hvordan vi skal klare å toppe dette. Men den angsten må vi bruke som noe positivt, en skjerpende faktor for å ikke hvile på at vi har laget noe bra. Vi må fortsette å være gode.

Hun sier at de kommende sesongene i stor grad vil handle om de samme store linjene, ispedd noen nye innslag.

– Det vil fremdeles handle om familien Middelthon. Det vil være samme hovedcasten, men så vil vi også se noen nye karakterer som etablerer seg i universet, og som vil bli spennende å følge, sier Håndlykken Kvernstrøm.

Vivild Falk Berg, som spiller Pørnis eldste datter, Hanna, sier at hun er glad for å endelig kunne dele nyheten.

– Det er en fallhøyde, definitivt. Men veldig gøy å kunne bekrefte at historien fortsetter, og at vi ikke er ferdige. Det er kult å endelig kunne annonsere det.

– Får vi et svar på hva Hanna velger å gjøre?

– Godt spørsmål! Jeg vet ikke om Hanna noen gang vil finne helt ut av det, sier hun lattermildt.

GRETTEN TENÅRING: Falk Berg spiller Hanna, en litt humørsyk tenåring som prøver å finne ut av livet sitt. Foto: Viaplay

– En Pørni i oss alle

Andre sesong skal spilles inn i sommer, og har forventet premiere i 2022. Steenstrup, som selv spiller hovedpersonen, sier at Pørni (som er et klengenavn for Pernille) i liten grad er en selvbiografisk karakter, men at de deler enkelte fakter.

– Det bor en Pørni i oss alle og jeg syns det mange fine «Pørnier» der ute. Men hun er en karakter, altså, selv om jeg også liker å sitte i bilen min.