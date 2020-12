SCHKÅL: Freddie Frinton og May Warden i sketsjen som mange nordmenn må få med seg lille julaften. Foto: NRK

Klart for «Grevinnen og hovmesteren» – fortsatt like populær

Same procedure as every year, James!

For mange nordmenn er den fulle hovmesteren og den surrete grevinnen et høydepunkt i begynnelsen av julefeiringen.

Hvert år siden 1980 har NRK sendt sketsjen fra 1963 til stor glede for TV-seerne. Og i år er intet unntak.

Programmet sendes, som alltid, under programmet «Kvelden før kvelden», som i år blir ledet av Marte Stokstad og Mikkel Niva.

Grevinnen og hovmesteren starter klokken 21.00.

– Det er nok en tradisjon som har vokst seg fram gjennom årene på lik linje med andre juletradisjoner som pakker og julemat. Grevinnen og hovmesteren er egentlig en bursdagsfeiring som foregår på nyttårsaften. Andre land som sender den gjør det den dagen, sier prosjektleder for «Kvelden før kvelden», Eva Rutgerson Bie.

Her kan du lese alle oppskriftene slik at du kan nyte samme meny som grevinnen.

Svimlende seertall

Cirka klokken 21:00 blir det «same procedure as last year» med den legendariske sketsjen.

Hvert år kan NRK melde om nye seerrekorder, og i fjor så hele 1.543.000 nordmenn programmet mellom klokken 21 og 21.15. På det meste var det 1.627.000 innom kanalen under Grevinnen og Hovmestern i 2019, opplyser NRK til VG.

Seertallet for «Kvelden før kvelden» var på 1.072.000.

Prosjektleder Rutgerson Bie forteller at det ble telefonstorm et år klippet ikke ble vist i «Kvelden før kvelden». Det endte med at NRK måtte sende den separat i romjulen.

– Vi satser i år på at vi treffer rundt kl. 21:00 som før. Dessverre har vi ikke rettigheter til mer enn 7 dager i NRK TV så da bytter vi ut med ren studiosending uten klippet, sier hun.

Populær i flere land

Rekordtallene for sketsjen er imidlertid fra 2014, hvor det ble meldt om over to millioner seere i Norge.

Siden sketsjen ble spilt inn i 1963 har den blitt en nasjonal institusjon i Tyskland, der den sendes på nyttårsaften, samt i Norge, resten av Skandinavia og store deler av Baltikum, ifølge NTB.

I 2018 ble det bråk da VGs satireavdeling Vredens Gnag rapporterte at NRK tar «Grevinnen og hovmesteren» av plakaten på grunn av #metoo-kritikk.