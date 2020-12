TRIST: Karianne Kopperstad sier det var tøft å få beskjed om at bestemoren hun hadde et nært forhold til, gikk bort mens hu var på «Farmen». Foto: Alex Iversen / TV2

Mistet bestemoren på «Farmen»: − Det tyngste er at jeg gikk glipp av begravelsen

Hver gang Karianne Kopperstad melket kuene på «Farmen» tenkte hun på bestemoren. Tilbake i 2020 ventet sjokkbeskjeden om at hun hadde gått bort.

For mange av «Farmen»-deltagerne har det vært en lettelse å komme tilbake til det vanlige livet i 2020.

Men for Karianne Kopperstad var virkeligheten en litt annen enn da hun reiste inn på gården.

– Jeg mistet bestemoren min mens jeg var på gården. Det var tøft å komme ut til den beskjeden, sier hun.

VG snakker med en tydelig rørt Kopperstad over telefonen. På TV-skjermen har hun flere ganger gitt uttrykk for at besteforeldrene var en stor årsak til at hun ville være med på «Farmen».

– Endelig kunne jeg forstå hvordan besteforeldrene mine har levd, og snart skulle jeg få snakke med dem om det.

Men slik ble det altså ikke.

SEMIFINALIST: Karianne Kopperstad er en av tre som skal kjempe om seieren av «Farmen» søndag kveld. Foto: Alex Iversen / TV 2

Det var samme dag som Kopperstad vant tvekampen mot Inger Cecilie Grønnerød (47), at bestemoren sovnet stille inn.

Men det fikk hun ikke beskjed om før hun kom hjem fra gården.

– Jeg hadde en avtale med familien om at dersom noe skulle skje, skulle jeg ikke få vite det før jeg kom tilbake.

Bestemoren hadde begynt å mistet litt hukommelse og matlyst over en lengre periode før Kopperstad dro på «Farmen».

– Men jeg trodde ikke jeg skulle miste henne mens jeg var på gården.

Hun sier det var veldig tøft å komme tilbake til den beskjeden.

– Bestefar var sterk frem til jeg kom ut, og da brøt vi sammen begge to. Det tyngste er at jeg gikk glipp av begravelsen, sier hun.

– Jeg har prøvd å sørge på min måte, og det har vært fint å være åpen om det.

Hun forteller om et nært forhold til besteforeldrene, som har bodd et steinkast fra hennes eget hjem i Fosnavåg.

– De hadde så mange kuer, og bestefar skrøt alltid av bestemor om at hun var så flink til å melke.

Hver gang hun melket kuene på Farmen, tenkte hun på bestemoren.

– Jeg tror hun er dritstolt av meg. Det er som jeg har sagt til mange, hun var med meg der inne, sier hun.

