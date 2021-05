JUKSET: To av deltagerne i «Robinson – Gränslandet» ble sendt hjem etter shoppingtur. Foto: Linus Nilsson, TV 4

Disket fra svenske «Robinson» etter tyvhandel av falukorv, gifflar og köttbullar

To av deltagerne i svenske «Robinson» er kastet ut av programmet etter å ha sneket seg på en campingplass og handlet mat for 1500 kroner.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert:

Aftonbladet forteller om dramaet som skjedde på innspilling i Sverige. Det er første gangen TV4-serien utspiller seg i eget land – denne gangen på nordkysten i Haparanda.

I den ferskeste episoden av «Robinson – Gränslandet» blir deltakerene Alexander Chennaoui (49) og Tova-Sophia Aronsson (36) disket etter at det kommer fram at de har jukset.

HANDLET TANNKREM: Deltager Tova-Sophia Aronsson sier til Aftonbladet at hun kjøpte sjampo, balsam og tannkrem i tillegg til mat. Foto: Linus Nilsson, TV4

De to tar seg nemlig seg til en campingplass og handler varer for 1500 kroner som de gjemmer i skogen.

– Vi handlet falukorv, gifflar (små kanelsnurrer, journ.anm.), sjokolade, tunfisk og kjøttboller. Jeg handlet sjampo og balsam også, sier Tova-Sophia til Aftonbladet.

Det var hun og en tredje deltager, Elias Akyol (26) som smøg seg til et hus i nærheten mens Alexander holdt vakt. Planen var ifølge Aronsson å be beboerne i huset om å handle mat for dem, mot at Alexanders kone sendte dem penger gjennom den svenske Vipps-varianten Swish.

Fikk låne bil på campingplass

Ingen var hjemme, men de møtte i stedet et par på tur, som sa det lå en campingplass i nærheten.

«Robinson»-deltagerne gikk derfor til campingen, der de møtte på noen berusede mennesker de fikk låne bilen til. Med bileierne i baksetet kjørte Tova-Sophia og Alias til Ica Maxi i Haparanda.

DISKET: Alexander Chennaoui forteller at kona på ingen måte er fornøyd med å ha blitt blandet inn i jukset. Foto: Linus Nilsson, TV4

Hun sier bilturen tok en halvtime og at de ringte Alexanders kone underveis.

– Hun var jo veldig skeptisk, men til slutt swishet hun 1500 kroner, forteller Aronsson.

Trodde var pengesvindel

Jukset ble oppdaget da Chennaouis kone noen dager senere ringte produksjonen fordi hun trodde hun var blitt svindlet for penger. Da gjennomsøkte de leiren og fant noen rester fra mat-kuppet som de var villige til å overse. De fant ikke gjemmestedet i skogen.

Akyol hadde allerede røket ut av konkurransen, men Aronsson fortalte om eventyret til en ny deltager.

Det var den nye deltageren som fortalte produksjonen om matlageret i skogen, etter å ha sett Alexander smugspise kjøttboller. Det førte til at de to gjenværende juksemakerne ble diskvalifisert.

Aronsson og Chennaoui er ifølge Aftonbladet uenige om hvem som hadde ideen til matjukset.