FILMYNDLING: Jason Momoa, her på premieren til TV-serien «See» i Los Angeles i fjor høst. Foto: Chris Pizzello / Invision

Jason Momoa var blakk etter «Game of Thrones»

Jason Momoa (41) var dynget ned i gjeld og slet med å forsørge familien da han ble skrevet ut av «Game of Thrones».

I dag seiler skuespilleren i medvind, men det er ikke altfor mange år siden situasjonen var en ganske annen. Det utbroderer Momoa i et intervju med bladet InStyle.

Selv om han figurerte i rollen som Khal Drogo i «Game of Thrones» i 2011, var det før serien ble en stor monsterhit. Dermed var det ingen lukrativ tilværelse som ventet Momoa da rollefiguren måtte bøte med livet allerede på slutten av første sesong.

– Vi sultet etter «Game of Thrones», sier han om familien, som inkluderer skuespillerkona Lisa Bonet (52), deres to felles barn og Bonets datter fra ekteskapet med Lenny Kravitz (56).

– Jeg klarte ikke å skaffe jobber. Og det er veldig krevende når man har små barn og samtidig drukner i gjeld, sier han.

STJERNEPAR: Jason Momoa og kona Lisa Bonet på en motevisning i Roma i fjor. Foto: Domenico Stinellis / TT NYHETSBYRÅN

Familien bodde i samme hus da som nå, Topanga Canyon i Los Angeles. Men i mange år var det vanskelig å betale regningene, innrømmer Momoa.

41-åringen har tidligere fortalt i intervjuer at han hadde så dårlig råd under innspillingen at han ikke kunne reise fra Europa og hjem til USA i pausene.

Først i 2016 snudde det. Han fikk rolle i «Justice League», og to år senere hovedrollen i «Aquaman».

Momoa, også kjent fra «Baywatch», «Conan The Barbarian» og «See», har flere nye filmprosjekter på gang, deriblant «Dune» og «Aquaman 2». Timeplanen er full helt frem til 2024.

Nå er livet som en drøm.

– Herregud, jeg kan ikke tro det når jeg ser navnet mitt ramset opp sammen med disse, sier han om «Dune»-kollegene Josh Brolin (52) og Javier Bardem (51).

– Forsatt føler jeg meg som et barn, så jeg friker litt ut.

Også da han var ferdig med «Baywatch» i 2001, gikk Momoa på en smell og strevde med å bli tatt seriøst i bransjen.

– De første tre-fire årene etterpå var det helt umulig å finne en agent som ville jobbe med meg, sier han.

Tilbakeblikk: Fryktet «Baywatch»-fortiden ville ødelegge karrieren

Lisa Bonet har de siste årene kun figurert i mindre roller. Den tidligere «Cosby Show»-stjernen har ikke vært å se på hverken skjerm eller lerret siden 2017.

Publisert: 11.11.20 kl. 15:20

