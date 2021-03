LEDER «DE NESTE»: Programleder Ida Maria Børli Sivertsen. Foto: Vegard Breie/NRK

«De neste» på NRK mister seere: For mye musikk-TV, mener eksperter

NRKs søndagssatsning «De neste» gikk på en seersmell i sin tredje uke på skjermen. Medieanalytikere mener det har blitt trangt om plassen for musikkbasert TV-underholdning nå.

På søndagskvelden satser statskanalen for tiden på serien «De neste», hvor et knippe unge og håpefulle artister tolker materiale fra kjente artister som Lene Marlin, OnklP og Sondre Lerche .

Seertallene har ligget langt bak søndagsvinneren «71˚Nord».

334.000 så første episode lineært. Uken etter fulgte 323.000 med. Mens tredje episode sist søndag samlet 273.000 seere.

NRKs markedsandel gikk dermed fra 30 prosent til 24 fra første til tredje episode.

Samtlige episoder har hatt rundt 50.000 i strømming helgen de publiseres. Søndagens episode av «De neste» endte slik med 321.000 seere til sammen – under halvparten av det «71˚Nord»-finalen hanket inn.

Glade dager nå

TV-analytikerne Marianne Massaiu i MediaCom og Glenn Engebretsen i GroupM synes begge at «De neste»-tallene er helt greie, men mener også at de ikke gir noen garanti for videre satsning på konseptet fra NRKs side.

Massaiu synes det er mye musikalsk underholdning på TV for tiden.

– Å lage programmer med musikk-konsepter nå, i coronatiden, er en ganske takknemlig castingjobb, med mange artister tilgjengelige og klare for å gjøre det de liker best. De som driver med det har glade dager nå, tror jeg.

VETERANENE: De etablerte artistene i «De neste», fra venstre: Magnus Grønneberg (CC Cowboys), Sondre Lerche, Cato Sundberg (Donkeyboy/Rat City), programleder Ida Maria, Ingebjørg Bratland, Lene Marlin og Pål «OnklP» Tøien. Foto: Vegard Breie/NRK

Hun viser blant annet til at TV2 nylig kjørte både jubileums- og ordinær sesong av «Hver gang vi møtes» på rappen. Samme kanal har også «The Voice» og «Den du veit» gående.

– Men hva skjer når samfunnet åpner igjen og folk skal stå på scener igjen og reise land og strand rundt? Da kan nok den jobben bli vanskeligere.

Ikke snakkis

Massaiu tror ikke «De neste» treffer yngre seere særlig godt. Hun er også usikker på om kjendisfaktoren ved programmets etablerte artister er høy nok.

– Jeg tror ikke det er en cast som skaper stor nok interesse.

TV-EKSPERT: Marianne Massaiu i MediaCom. Foto: Birthe Anett Rekkedal

Hun understreker at seertallene ikke er dårlige for et nytt konsept, særlig på en konkurranseutsatt søndagsflate hvor NRK har gjort flere endringer. Men:

– Det kan se ut til at «De neste» ikke har blitt en stor snakkis.

Unge kjendiser, eldre seere

Glenn Engebretsen i GroupM mener også at det veldig mange om beinet innen musikk-TV nå.

– Nå har vi jo sett at musikkprogrammer som har kommet med noe nytt kan fungere utrolig bra, som «Maskorama», sier han.

– Det handler vel om å differensiere seg litt, og komme med en annen inngang til det.

«Veteranene» i «De neste» har en snittalder på rett under 40. Ikke nødvendigvis heldig for NRK, mener Engebretsen.

– De snevrer kanskje litt inn ved å bruke såpass forholdsvis unge artister. NRK har jo høy snittalder på seerne sine. Det kan være at det ikke er bredde nok i artistene de bruker.

DE NESTE: Promoplakat for «De neste», med Lene Marlin i front. Bak fra venstre er de unge, mindre kjente deltagerne: Bjarte «dePresno» Borthen, Ylva Olaisen, Sebastian Zalo, Hedda Mae, Endre Nordvik og Marja Mortensson. Foto: Vegard Breie/NRK

Engebretsen viser til at programmene NRK har vist på samme flate som «De neste» tidligere i år – «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» og «Monsen, Monsen og Mattis» – har hatt seertall opp mot en halv million.

– Så de henter ut litt mindre av den timen nå enn de gjorde tidligere. NRK er ofte bortskjemte med høye seertall, så det kan være at de forventet noe høyere tall på hovedsendingene, sier Engebretsen.

Hard konkurranse

Mirja Julia Minjares, programredaktør for eksternt innhold i NRK og redaktør for «De neste», medgir overfor VG at de helst skulle sett en oppadstigende kurve for programmet.

Hun ser imidlertid positivt på strømmetallene for showet, som ruller og går: Første episode er nå oppe i 112.000 på NRK TV.

– Det er helt på høyde med våre forventninger. Det var også hard konkurranse sist søndag, med finale i «71˚Nord» på TVNorge.

REDAKTØR: Mirja Julia Minjares i NRK. Foto: Privat

Minjares synes det er vanskelig å si noe om seriens videre liv foreløpig, men roser produksjonsselskapet The Oslo Company for det de har levert.

– I vår mediehverdag gis det svært sjelden garantier for noe som helst.

– Opp til seerne

Redaktøren minner om at de største musikkbaserte TV-underholdningskonseptene fortsatt går sterkt, sesong etter sesong. Og at «De neste» unngår konkurranseaspektet.

– Låtskrivingen og prosessene bak den norske musikken vi elsker står i fokus, og talentene har jobbet med tolkningene i flere måneder før fremføring. Så er det opp til seerne å avgjøre om det er rom for et slikt program også.

Minjares synes selv at castingen til første sesong av «De neste» er strålende.

– De bidrar ikke bare med konstruktive, engasjerte og tydelige tilbakemeldinger til talentene, men kommer også med hver sin katalog av sterke låter, noe som bare blir ytterligere bekreftet når vi får høre hvordan de unge artistene har tolket musikken deres.