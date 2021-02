Nakstad om «Paradise Hotel»-innspilling: − I prinsippet stengte grenser

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det globale reiserådet gjelder alle. – Her må de som produserer TV-programmer forholde seg til de rådene og de reglene som gjelder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Rådet gjelder for alle, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VGTV.

VG skrev tirsdag at realityserien «Paradise Hotel» skal spilles inn som vanlig i Mexico – til tross for at Utenriksdepartementet har forlenget det globale reiserådet fra 1. mars til 15. april. Reiserådet innebærer primært at regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

55 personer i «Paradise Hotel»-produksjonen, pluss deltagere, skal reise fra Norge til Mexico i mars, ifølge Thomas Horni, pressekontakt i Nent.

Reagerer på «Paradise Hotel»-innspilling: − En loddrett langfinger til hele dugnaden

Når assisterende helsedirektør blir spurt om Mexico-reisen torsdag svarer han følgende:

– Når regjeringer lander på å fraråde reiser til utlandet nå, gjelder jo det alle. Også er det noen i noen sammenhenger, der det er nødvendig å reise likevel. I næringslivet er det sånn noen ganger at noen reiser må kunne foretas, og noen har kanskje familie i utlandet og må for eksempel i en begravelse som man anser som veldig viktig, sier han, og legger til:

– Og da har det i løpet av pandemien vært litt ulikt hvor strengt dette med reiser har vært.

Nå påpeker han at det er veldig strengt.

– Hvor det i prinsippet er stengte grenser, med noen veldig strenge unntak.

les også Skal spille inn «Paradise Hotel» i Mexico – tross globale reiseråd

– Det er vanskelig i en pandemi

Videre snakker Nakstad om hva som er nødvendige reiser, og legger til at det er opp til den ansvarlige å avgjøre.

– Her må de som produserer TV-programmer forholde seg til de rådene og de reglene som gjelder. Og så skal ikke jeg gå inn å kommentere alle som velger likevel å reise og bryte UDs reiseråd.

– Er det nødvendig med TV-innspilling i utlandet?

– Det må de som produserer selv ta stilling til. Det er vanskelig i en pandemi, for vi kan ikke lage lister med hundre ting om hva som er nødvendig og ikke nødvendig. Det må den som er ansvarlig ta stilling til selv, sier Nakstad.

VG har foreløpig ikke fått svar fra Nent på om de vil kommentere Nakstads uttalelser her.

les også Reagerer på «Paradise Hotel»-innspilling: – En loddrett langfinger til hele dugnaden

KRITISKE: Kaveh Rashidi reagerer på årets planlagte innspilling. Foto: Kristoffer Myhre

Etter nyttår har Mexico opplevd en stor bølge av coronasmitte og dødsfall. Så langt har 166.731 personer mistet livet, ifølge WHO.

I sosiale medier har flere reagert på at norske Nent skal dra. En av dem er lege og forfatter Kaveh Rashidi. Ovenfor VG er han klar i talen: «Paradise Hotel» bør ikke spilles inn i Mexico.

– En reise går kanskje greit for noen, kanskje for de fleste. Men man vet ikke hvilken reise det er som tar med seg det ene viruset som sprer seg som ild i tørt gress, og man vet at jo mer vi reiser jo høyere er risikoen for import av smitte, sier Rashidi.