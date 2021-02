TAPTE MED VILJE: Signy Fardal ville hjem og bekrefter overfor VG at hun tapte mot Sølje Bergman med vilje. Foto: Alex Iversen/TV 2

Signy Fardal etter det avtalte tapet: − Jeg fikk fullstendig sjokk

Tapet mot Sølje Bergman i søndagens tvekamp i «Farmen kjendis» var avtalt spill. Derfor var Signy Fardal helt sikker på at hun skulle få reise hjem.

Publisert: Nå nettopp

I stedet ble hun sendt til «Torpet kjendis».

– Jeg fikk fullstendig sjokk, sier Signy Fardal (58) til VG.

– Etter førstekjempevalget tok jeg med meg alle jentene og sa at uansett hvem jeg velger som andrekjempe, så skal jeg tape. Jeg lovet med andre ord at jeg skulle tape med vilje, sier Fardal.

Hun forteller også at hun foreslo å gjøre en avtale om at den hun valgte som motstander, skulle velge melkespann. Valget falt på Sølje og det ble melkespann.

AVTALE: Signy Fardal hadde gjort avtale med de andre jentene at hun skulle sette ned melkespannene etter to minutter. – Men under tvekampen mister man litt følelsen av tid, sier hun. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Avtalen var også at jeg skulle jeg sette ned spannene etter to minutter. Men under tvekampen mister man litt følelsen av tid. Plutselig sa Tiril at det var gått to og et halvt minutt. Så da holdt det på å gå galt, sier Fardal.

Men det var ingenting imot nedturen hun opplevde da programlederen Tiril Sjåstad Christiansen gledestrålende fortalte at hun ikke skulle hjem, at hun i stedet skulle på en ny sjanse på «Torpet».

les også Ute av «Farmen kjendis»: – Kjipt at jeg tabbet meg ut

– Vi hadde alle sammen snakket om at «Torpet» kunne ikke være aktuelt denne gangen med tanke på corona-situasjonen, karantene og alt annet som følger med. Det var vi helt sikre på. Jeg hadde allerede snakket med produksjonen om noen kunne kjøre meg hjem, bedt om at noen kunne ringe hjem og varsle at jeg kom hjem nå. Jeg gledet meg så til en varm dusj, sove i rent sengetøy, god mat – og så «Torpet» av alle steder, sier Signy og legger raskt til:

SIGNY MOT SØLJE: Signy valgte Sølje Bergman som andrekjempe i søndagens tvekamp. Men da var allerede utfallet avtale og klart. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Men når det er sagt: Det var en artig opplevelse, som å komme til en helt annen verden.

Etter fire uker på gården var Signy egentlig godt fornøyd. Hun hadde vært der mye lenger enn hun hadde trodd på forhånd. Derfor tok hun også førstekjempevalget med stor ro.

les også Trekker seg fra «Farmen kjendis»: – Det er litt flaut

– Jeg var ganske mentalt forberedt på at dette var min tur. Jeg visste at Øde var utsatt for et sterkt press fra enkelte som mente at det nå var på tide med en jentekamp. Jeg tror at alle gutta ville det. Alle ville bli, men jeg var kanskje den som hadde minst imot å reise hjem.

Signy forteller at hun aldri hadde noen ambisjon å komme til finaleuken.

– Jeg hadde «finaleukeskrekk» og var ikke med for å vinne, sier hun.

På dette tidspunktet var hun rett og slett klar for et normalt liv igjen.

les også Årets «Farmen kjendis»-utfordrere: Satt over én måned i karantene

– Jeg kjente på at jeg var ganske sliten og at jeg savnet mine kjære. Jeg har aldri vært så lenge borte fra min sønn og samboer. Samtidig var jeg litt lei av å ligge i skittent sengetøy, tråkke i skoene hver morgen og ikke vite om det var kattesand eller kumøkk oppi. Det å vaske håret med grønnsåpe var nok ikke det lureste, det ser jeg i ettertid.

HJEMME: Signy Fardal hjemme i leiligheten på Uranienborg i Oslo. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i VG i fjor vinter. Foto: Jørgen Braastad

I en SMS til VG opplyser Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, følgende: – Vi var klar over at Signy ikke var så motivert til å fortsette oppholdet på gården etter at hun ble valgt til førstekjempe. Og vi visste at det var en mulighet for at hun kom til å tape tvekampen.

Men etter å ha fått ukene på gården litt på avstand, ville Signy Fardal ikke vært «Farmen»-opplevelsen foruten.

– Det var fire fantastiske uker. En fest i en litt annen betydning av ordet. Det var nesten ubeskrivelig. Vår verden ble så liten. Det var bare oss og det som skjedde på gården. Vi visste ikke hva klokken var, vi visste ingenting om hva som skjedde ute i verden. Vi levde i vår lille boble og det var spesielt. Alt som skjer blir så mye større. Vi blir hudløse, går med følelsene utenpå og gråter når vi må slakte en gris, sier Signy Fardal.

les også Signy Fardal: – Jeg sto opp med en følelse av tomhet. Jeg var rådvill.

Mye kan sies om maten og kostholdet under innspillingen, men hun mener at det ikke var så galt at det ikke var godt for noe.

– Det var en effektiv slankekur. Jeg gikk ned seks kilo på de ukene jeg var på gården. Hadde jeg vært med lenger, ville jeg gått ned enda mer. Sånn sett burde man vært på «Farmen» to ganger i året.

FRA MOTE TIL MILJØ: Signy Fardal slik mange husker henne som redaktør av motebladet Elle og vertinne for bladets tradisjonelle sommerfest. Nå er hun kommunikasjonssjef i miljøstiftelsen Bellona. Foto: Frode Hansen

Men det har neppe Signy Fardal tid til. Etter 20 år som redaktør og ansvarlig utgiver for motemagasinet Elle i Norge og to år som selvstendig, begynte hun 1. januar som kommunikasjonssjef i miljøstiftelsen Bellona.

les også Tårevåt «Farmen kjendis»-exit: – Litt av et mareritt

– Da jeg sa opp i Elle for to år siden hadde jeg et sterkt ønske om å gjøre noe helt annet, aller helst jobbe med folk som flytter verden et skritt videre. Det føler jeg virkelig at jeg får gjøre nå. Det er stor forskjell på de to arbeidsplassene. Kollegene mine i Bellona er en skarpskodd gjeng, med både høy utdannelse og kompetanse. Jeg må innrømme at dette er et stoffområde det er vanskeligere å trenge gjennom enn å analysere motebildet i Paris, sier Signy Fardal.