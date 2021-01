GJETTING: Morten Harket er det heteste tipset når det gjelder hvem som skjuler seg bak vikingkostymet i britiske «Maskorama». Foto: ITV/Vincent Dolman/Shutterstoc og Andrea Gjestvang

Hintene som peker på at Morten Harket er «Vikingen»

Spenningen og nysgjerrigheten rundt britiske «Maskorama» øker for hver uke som går – også for nordmenn.

Tegnene som tyder på at Morten Harket (61) går på scenen i England hver lørdag, er nemlig svært mange – i tillegg til at stemmen er påfallende lik.

At Vikingen lørdag valgte å synge a-ha-klassikeren «Take On Me», mener mange tvitrere var et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra nettopp a-ha-vokalisten. «Vikingen sjokkerte», skriver Chronicle Live.

Men at arrangører og artister kan «lure» publikum med spenstige krumspring, fikk norske TV-seere erfare da Ulrikke Brandstorp (25) stilte som duettpartner for en annen maskerival samtidig som hun selv var Trollet.

Ledetrådene

En lang rekke hint servert gjennom den britiske sesongen av «The Masked Singer» så langt, peker på at det kan være den verdensberømte nordmannen som deltar i maskekonkurransen. Ikke minst mener mange at vikingkostymet i seg selv er et tydelig pekepinn mot at artisten kommer fra Norge.

Medier som Radio Times, The Sun og Manchester Evening News, har samlet ledetråder som går i samme retning:

Vikingen har en «Blue Peter badge», altså et skilt som beviser at man har vært på BBC-barneprogrammet «Blue Peter». Der deltok Harket i 1986.

Et av lørdagens viking-hint gikk ut på at over en milliard har sett ham gjøre sin greie. a-has «Take On Me»-video passerte nylig en milliard visninger på YouTube.

Vikingen fremhever stål som viktig for sin karriere. a-has tiende og foreløpig siste studioalbum er titulert «Cast In Steel» (= «laget av stål»).

Et hint om Vikingen kommer fra et slott som heter «Kings rock» tidligere i konkurransen, kan peke på Kongsberg, byen Harket er født i.

«I min karriere, gjennom denne konkurransen, ser jeg etter en stemme», har Vikingen uttalt, noe som kan peke på at han har vært dommer og mentor i «The Voice» her hjemme.

Det er ellers opplyst at Vikingen har etterlatt seg store fotspor utenfor sitt eget hjemland. Det er en beskrivelse som matcher Harket.

«Starten av karrieren min var basert på «brotherly love»», har Vikingen uttalt, som kan peke på vennskapet a-ha-medlemmene imellom.

Vikingen oppgis å være «nysgjerrig av natur» og «en utforsker», som muligens kan være et hint i retning av Harkets interesse for det alternative.

a-ha fikk i 2012 utdelt St. Olavs Orden , og mange mener at vikingens rustning og hjelm kan være symbol på nettopp det.

«Vikinger er ikke bundet av lenker, og noen ganger kan jeg oppnå suksess ved å knuse noe», har Vikingen hintet. Om det også kan peke på Harket, er opp til seerne å gruble på.

Ifølge britiske medier er Harket oddsfavoritt når det gjelder hvem som befinner seg bak kostymet. Også Harkets egen datter, Tomine Harket (27), har uttalt til NRK at hun er 100 prosent sikker på at det er faren hennes.

Sesongen er den andre i Storbritannia. I sesong én var det Nicola Roberts (35) fra bandet Girls Aloud som vant, utkledd som dronningbie.

Lørdagens episode var den femte i år, og av totalt 12 deltagere gjenstår nå syv håpefulle.

Hemmelighetskremmeriet rundt programmet er enormt, og ITV har selv ikke opplyst om når selve finalen arrangeres. Metro og andre medier mener imidlertid at 13. februar er en sannsynlig dato.

