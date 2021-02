RØRT: Prinsesse Märtha tar til tårene under innspillingen av «Helt Harald» på TV 2. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Prinsesse Märtha om Aris død: − Pappa sa det til meg

Prinsesse Märtha (49) forteller på TV om hvordan hun fikk beskjeden om Ari Behns død. Hun røper også at hun vurderer flytting til USA.

Det er Harald Rønneberg (47) som i mandagens «Helt Harald» på TV 2 får prinsessen til å åpne seg om den skjebnesvangre dagen i fjor – 1. juledag.

Nyheten om Ari Behns bortgang rystet hele Norge. At kongefamilien fikk nyheten mens de feiret på Kongsseteren i Holmenkollen, er kjent. Men først nå forteller Märtha om hvordan hun mottok beskjeden.

– Vi hadde egentlig en kjempehyggelig jul. Vi satt og så på «Hjemme alene 2» eller 4 – eller hva det var for noe. Det var kjempekoselig, forteller hun i intervjuet, som er spilt inn på Mesna hestegård ved Lillehammer.

Kongen fortalte

Men julestemningen ble brått brutt. Prinsessen forteller hvordan Olav Bjørshoel (68), Aris far, hadde ringt den kongelige politieskorten, som så ringte hoffsjefen, som igjen ringte kong Harald (83).

– Så kom pappa inn og sa det til meg, og så måtte jeg da si det til barna. Det er noe av det tøffeste jeg har gjort. Men man må jo bare gjøre det.

PAPPAS ARMER: Kong Harald og prinsesse Märtha i bisettelsen i fjor. Foto: Mattis Sandblad, VG

Når Rønneberg spør om hvordan Märtha kommer til å huske Ari, blir hun stille og blank i øynene før hun svarer:

– Jeg husker sånne gode øyeblikk. Som da han malte på gulvet med ett barn på ryggen. Eller da vi hadde middager.

Nå klarer ikke Märtha å holde gråten tilbake lenger. Hun mimrer tilbake til da Ari sto og laget mat til familien midt på natten.

– Han var morsom, sier hun stille.

GLADE DAGER: Ari Behn og Märtha i bryllupet til Aris foreldre i 2007. Foto: Simen Grytøyr, VG

De første månedene etter Aris død, brukte Märtha all sin tid og krefter på å være mamma til deres tre barn, Maud Angelica (17), Leah Isadora (15) og Emma Tallulah (12).

– Da de begynte å finne fotfestet, var det plutselig tid for at jeg kunne gå i kjelleren. Og det har jeg gjort. Virkelig, sier hun i TV-intervjuet.

Det betydde mye for prinsessen å ha kjæresten Durek Verrett (46) nær seg da de fikk dødsbudskapet. Hun forklarer at mens alle var i sjokk, så var Verrett den enste som «klarte å være til stede», ikke minst for barna.

Vurderer USA

Amerikanske Verrett, som har norske aner, besøkte Norge første gang våren 2019. På den tiden ønsket han, ifølge Märtha, å bosette seg her.

Det vil han angivelig ikke lenger. All kontroversen rundt hans person, deriblant sjamanvirksomheten, skal imidlertid ha ført til at Verrett ikke følte seg særlig velkommen i Norge.

VENN: En alvorspreget Harald Rønneberg under TV-praten med Märtha. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Når Rønneberg spør prinsessen om det er aktuelt for henne å flytte til USA, svarer hun bekreftende.

– Ja, det kan jo være vi ender opp der etter hvert, da.

VG har vært i kontakt med Märthas sekretær, Carina Scheele Carlsen, som sier at de ikke har noen kommentarer ut over det som sies på TV.

Märtha og Rønneberg har kjent hverandre siden 2004, da Rønneberg i forbindelse med «Senkveld» skulle gjøre ting han ikke kunne. TV-kjendisen endte med å brekke armen da han skulle lære sprangridning av prinsessen.

Uansett – den uheldige TV-seansen endte i et varig vennskap. Da Emma Tallulah ble døpt i 2009, var Rønneberg invitert. Og da Rønneberg giftet seg i 2011, sto Märtha og Ari på gjestelisten.

På spørsmål fra VG om hvordan det var å ta denne alvorspraten med Märtha foran kamera, med tanke på hans nære vennskap med både prinsessen og Ari, svarer Rønneberg:

– Det var sterkt og samtidig fint. Märtha er et så godt og varmt menneske, og jeg beundrer henne for måten hun klarer å sette ord på en så krevende tid i livet. Det er jeg sikker på vil bety mye for mange.

VENNER: Harald Rønneberg og prinsesse Märtha Louise under innspillingen av «Helt Harald». Foto: TV 2

Mer Märtha-TV

Folket kan se frem til mer innblikk i intimsfæren til prinsessen. I fjor høst ble det kjent at Märtha får egen dokumentarserie på samme kanal. Innspillingen startet for noen måneder siden.

