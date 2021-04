PRIVAT: Slik møter TV-seerne prinsesse Märtha Louise (49) i den nye TV-serien «Märtha» på TV 2. Foto: Espen Solli

Nesten en halv mill. så «Märtha» på TV 2

«Märtha» ble onsdag sett av til sammen 456.000 seere. Av disse var det 395.000 som så programmet lineært.

Av Jørn Pettersen

Det opplyser TV 2 til VG.

– Dette er fantastisk gode seertall! Vi er virkelig glade for å se at publikum har lyst til å bli kjent med Märtha og hennes nærmeste familie på en helt ny måte. I denne dokumentarserien kommer seerne utrolig tett på, og jeg tør å påstå at vi aldri har sett en så åpen og ærlig prinsesse før. Det er rett og slett blitt en nydelig serie og en vakker fortelling. Vi er takknemlig for at vi får lov til å fortelle denne historien og er utrolig stolt over å få vise denne serien på TV 2, forteller programredaktør Kathrine Haldorsen.

Programserien har vært planlagt lenge. Avtalen med TV 2 ble inngått før verden ble snudd på hodet – før Ari Behn tok sitt eget liv, og før corona rammet kloden.

– Programmet fikk ikke den beste oppstarten, innrømmet prinsesse Märtha Louise i et intervju med VG som ble publisert tirsdag.

VGs anmelder ga «Märtha» – en serie i seks deler som TV 2 selv betegner som en dokumentar/reality, terningkast tre.

– Omhyggelig omdømmebygging, konkluderte vår anmelder som også skrev at «det er noe beundringsverdig og sunt i åpenheten som legges for dagen».

Landets tre store aviser var rimelig enige i sin vurdering av den nye TV 2-serien.

Aftenposten ga også serien tre, blant annet med følgende begrunnelse: – Vi ser en slags «regissert virkelighet», der hovedpersonen aldri konfronteres direkte med kritiske spørsmål.

I likhet med konkurrentene havnet også Dagbladet på terningkast tre og konkluderte med at «Märtha er en forspilt mulighet til å diskutere spørsmål som angår langt flere enn hovedpersonen selv».

I intervjuet med VG tidligere fortalte prinsessen at hun i TV-serien vil vise at det er mulig å komme seg gjennom tunge stunder.

– Det å være sårbar er veldig vondt. For meg har det vært ekstrem tøft. Det tøffeste jeg har vært med på, sier hun om tiden etter Aris brå bortgang.