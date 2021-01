PREMIERE: Maria Mena er første hedersgjest. Bak f.v.: Agnete Saba, Trygve Skaug, Arne Hurlen, Stian Thorbjørnsen, Hanne Krogh og Hkeem. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Hyller Maria Mena i «HGVM»: Se terningkast

VGs anmelder triller terning på låtene i «Hver gang vi møtes»-premieren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alle de 29 artistene som deltok i jubileumssesongen før jul, måtte forholde seg til coronarestriksjoner og dermed unngå å klemme hverandre.

De syv som figurerer i den 11. ordinærrunden, kan imidlertid klemme så mye de vil. Alle tok coronatest på forhånd og var friske.

«Hver gang vi møtes» lever for øvrig opp til å være en tåreperse av rang. Maria Mena (34) holder lite tilbake når hun inntar hedersgjeststolen og dykker ned i liv og karriere.

Ikke minst snakker hun ut om den vanskelige tiden med USA-satsing og alvorlige spiseforstyrrelser.

– Det var mørkt, as, sier hun til VG.

Startvansker

At nervene er i spenn hos enkelte, er tydelig. Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38), sier han føler seg på tynn is vokalmessig sammenlignet med de andre. Han får også problemer når han skal synge og må avbryte og begynne på nytt.

– Skitt altså, dette er det sjukeste jeg har vært borti noensinne, sier han nervøst.

Postgirobygget-vokalist Arne Hurlen (50) på sin side forklarer at han har brukt et liv på å unngå oppmerksomhet, og at siden programmet handler om å dele, er han litt engstelig.

VG-anmelder Marius Asp (41) gir sin dom over kveldens låter. Det kan også VGs lesere gjøre.

Tradisjonen tro ble sesongen spilt inn på Vestre Kjærnes gård utenfor Moss i fjor sommer. Innspillingen ble skjøvet fra forsommeren til august på grunn av coronasituasjonen. Dette gjorde at den nærmest kolliderte med jubileumssesongen.

Maria Mena og co hadde knapt rukket å forlate gården før alle de andre begynte å strømme på.

Nysgjerrig? Sånn løste de bildeproblemet

Totalt var godt over 40 artister, inkludert overraskelsesgjester, innom gården i løpet av den drøye måneden begge rundene ble spilt inn. I tillegg kom produksjonsstab, stylister, band og annet crew.

Neste uke er kan Stian Thorbjørnsen senke skuldrene. Da er det nemlig han som skal hylles. Her er en smakebit på hva han får servert: