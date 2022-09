SPENTE: Agnete Saba og Jørgen Nilsen på «All Stars»-sendingen forrige lørdag.

Agnete Saba danser i kofte: − Betyr veldig mye

Agnete Saba skal formidle et svært personlig budskap på parketten under «Skal vi danse: All Stars» i kveld.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Agnete Saba og instruktør Jørgen Nilsen er nest siste par ut på dansegulvet med en slowfox til Kristian Kristensens låt «Du Ga Mæ Viljestyrke».

– Jeg er blitt enig med produksjonen om å få danse til den. Jeg elsker Kristian Kristensen, og sangen representerer den reisen jeg har gått gjennom, sier artisten til VG to timer før sending.

28-åringen forklarer at hun har gått og lett etter nettopp viljestyrke gjennom sin samiske tilhørighet.

– Jeg mistet jo det samiske språket. jeg la det bort. Så jeg måtte jobbe med meg selv for å finne styrken igjen og være stolt av den jeg er, forklarer Agnete.

Hun skryter av dansepartneren, som hun sier har laget en fin koreografi

– Jørgen representerer viljestyrken i dansen vår. Og så finner vi hverandre. Jeg gleder meg veldig. Og så skal jeg danse i kofte. Det har jeg aldri gjort før. For meg betyr det veldig mye.

Agnete Saba vant «Skal vi danse» i 2014, da med Egor Filipenko som danseinstruktør.

I år danser Agnete altså med Jørgen Nilsen, forloveden til Helene Olafsen. Helene har overtatt som programleder for Katrine Moholt – som i år svinger seg på parketten – med Egor.

Da Agnete og Jørgen svingte seg forrige lørdag, spøkte Helene med at dansen var litt for intim for hennes smak.

TV-TRIO: F.v.: Agnete Saba, Jørgen Nilsen og Helene Olafsen.

Agnete forsikrer at det er bare god stemning i leiren.

– Jeg har vært på besøk hjemme hos Helene og Jørgen og vi prater fint sammen. Vi har en veldig fin tone, og det er kjempehyggelig. Jeg har jo også kjæreeste, så det går bra, sier hun og ler.

– Hvor stor er fallhøyden for deg i konkurransen?

– Jeg kjenner litt på hungeren etter å komme til finalen og stikke av med pokalen igjen, innrømmer Agnete.

– Så det er kjipt hvis jeg ikke vinner. Konkurranseinstinktet er jo der. Men det er faktisk ikke derfor jeg er med. Jeg er med fordi jeg har lyst til å danse alle dansene. Så om det glipper, og jeg mister den reisen, er det det tristeste.

– Denne gangen er du og Egor konkurrenter, hvordan er det ikke å danse med ham?

– I begynnelsen var det faktisk litt rart. Han og Jørgen er jo to ulike personer med to ulike fremgangsmetoder i trening. Men nå har jeg vent meg til det. Jeg er veldig beæret over å få danse med Jørgen.

Forrige uke var Agnete litt influensasyk, men nå er formen bedre.

– Jeg er småforkjølet, men kroppen er på plass. Jeg har ingen skader, bank i bordet.