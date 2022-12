PROGRAMLEDER: Andreas TIX Haukland skal fortsette som programleder i realityserien.

Lager ny sesong av «Paradise»: Tar grep etter seerfall

Ifølge VGs opplysninger er ikke Viaplay fornøyd med seertallene til «Paradise». Likevel er de i gang med å skaffe deltagere til en ny sesong.

«Paradise Hotel» har i en årrekke vært preget av intriger, sex, konkurranse og kjærlighet. Men det var det slutt på når konseptet kom tilbake i en helt ny drakt denne sommeren.

VGs anmelder omtalte nye «Paradise» som mer «woke» enn noensinne, og stilte spørsmål ved om det ville falle i smak hos seerne.

Mye har i ettertid tydet på at det ikke gjorde det.

Ifølge VGs opplysninger er ikke Viaplay fornøyd med seertallene, og tar nå grep etter at det har vært betydeligere mindre interesse for sesong én enn de tidligere sesongene av «Paradise Hotel».

SESONG 1: Flere av deltagerne har uttalt at de har vært skuffet over produksjonen, og at de ikke har følt seg satset på.

Viaplay er i gang med castingprossen for en tredje sesong. Sesong to ble innspilt i Mexico rett etter sesong én, og har premiere en gang på nyåret.

Nøyaktig hva endringene blir er foreløpig ikke kjent, og det er uvisst hva produksjonen skal gjøre for å hente tilbake seerne.

VG har bedt om en kommentar fra programdirektør Marius Rønnekleiv som opplyser at Viaplay ikke har en kommentar til saken.

I det nye konseptet var det innført en rekke nye regler. For første gange kunne deltagerne velge partnere helt uavhengig av kjønn, og de måtte heller ikke dele seng.

Tilbakemeldingene kanalen har fått fra seerne er at det har vært «for lite drama», og at det innimellom har vært «kjedelig».

Blant annet var det få krangler i sesong én. Den ene gangen to av deltagerne havnet i en krangel, brøt programleder Haukland inn og samlet deltagerne for en prat.

I sesong tre fortsetter Haukland som programleder. VG har vært i kontakt med Haukland, som ikke har en kommentar til saken.

NY LOCATION: I det nye konseptet spilte «Paradise» inn på et helt nytt hotel.

Etter finalen av den første sesongen uttalte vinneren til VG at han var skuffet og følte seg glemt av produksjonen, og at han følte at Viaplay i ikke satset like mye på deres sesong, som de har gjort tidligere.

De store endringene ble i fjor varslet etter at det den svenske vårsesongen av «Paradise Hotel» fjernet fra strømmetjenesten. Det skjedde i mai, etter to av deltagerne sa de ble utsatt for overgrep under innspillingen.

Endringene kom også etter at Viaplay valgte å fjerne fjorårets norske sesong, ettersom vinneren, Markus Grønberg, ble dømt til fengsel for voldtekt av en mindreårig jente.

Grønberg dro på innspilling samtidig som han var under etterforskning.