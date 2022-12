POPULÆR STAB: Rollebesetningen i en tidligere sesong av «Grey’s Anatomy». En rekke stjerner har kommet og gått. By: Bob D'Amico / ABC

«Grey’s Anatomy»-skribent innrømmer: Løy om at hun hadde kreft

Elisabeth Finch (44), en av de mest profilerte manusforfatterne bak sykehusserien, snakker ut om hvorfor hun bløffet om alvorlig sykdom.

– Det jeg gjorde, var feil. Ikke greit. Jeg fucket opp. Alle disse ordene, sier Finch til The Ankler.

Finch hadde var nemlig ikke syk, selv om hun fikk omgivelsene til å tro at hun hadde en sjelden form for benkreft. Hun barberte av seg alt håret og sa at hun hadde måttet fjerne en nyre og en del av et ben.

Avslørt i vår

Finch ble suspendert fra jobben i mars, og en rekke medier – deriblant VG – omtalte kontroversen.

Disney Television Studios’ personalavdeling og juridiske avdeling startet samtidig en intern gransking etter at det var sådd tvil om manusforfatterens påstander om egen helse.

– Jeg savner jobben, og jeg savner de andre forfatterne. De er som familie for meg, og det er så vondt, at jeg lurte dem med alle mine historier, sier 44-åringen til The Ankler.

Finch valgte å si opp jobben selv etter suspenderingen, og hun oppsøkte terapi.

44-åringen forklarer at hun startet å lyve fordi hun savnet oppmerksomheten hun hadde fått i forbindelse med en kneoperasjon i 2007. Den gangen viste alle så mye støtte, og derfor valgte hun altså å dikte opp nytt helsetrøbbel i håp om å få samme omsorg.

– Alt ble så stille da knærne mine var friske igjen. Derfor fant jeg opp historier, fordi jeg trengte den oppmerksomheten, sier Finch.

I 2019 fortalte hun også kolleger at broren hennes hadde tatt sitt eget liv, mens broren faktisk levde i beste velgående.

– Jeg vet at det er veldig galt, alt jeg gjorde. Jeg løy, og det finnes ingen unnskyldning for det. (...) Noen mennesker drikker for å glemme, eller skjule ting. Narkomane søker en alternativ virkelighet. Noen kutter seg, og jeg løy. Det var min måte å føle meg trygg, sett og hørt, sier hun.

Det var nettopp The Ankler som først omtalte saken da den sprakk i nyhetene i vår.

Skrev om egen «sykdom»

Finch har i løpet av de årene hun har jobbet med «Grey’s Anatomy», vært åpen om det hun sa var egne helseutfordringer, både på pressekonferanser, i spalter for bladet Elle og på produksjonsselskapet Shondalands egne nettsider.

Finch har både jobbet med Shonda Rhimes (52), den første serieskaperen bak «Grey’s Anatomy», og Krista Vernoff (51) – som overtok jobben for Rhimes i selskapet Shondaland for noen år siden. På Finch sin merittliste er også TV-serier som «The Vampire Diaries» og «True Blood».

Mye av innholdet i episodene hun skrev manus til, har vært basert på det hun har forklart har vært egne erfaringer.

«Grey’s Anatomy» er den sykeshusserien som kan skilte med lengst tid på lufta. Den har vunnet en rekke priser. TV 2 Play ligger tett opp til det amerikanske sendeskjemaet, mens TV 2 ligger et stykke bak.

Nylig ble det kjent at seriens hovedperson, Ellen «Meredith Grey» Pompeo (53) ikke blir med videre når sesong 19 går på lufta.