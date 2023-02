SKUESPILLERE: F.v.: Jeremy Strong, Sarah Snook og Kieran Culkin fra en scenen i sesong fire.

Slutt for TV-serien «Succession»

Den fjerde sesongen av HBO-serien, der en hel episode er spilt inn i Norge, blir den siste.

Serieskaper Jesse Armstrong opplyser til New Yorker at « han alltid har sett for seg slutten» og at han nå setter punktum.

– Jeg trodde aldri at det skulle vare evig, sier han og legger til:

– Helt fra sesong to har jeg grublet: Er det den neste? Eller den neste etter det? Eller etter det?

Armstrong opplyser at han egentlig bestemte seg så langt tilbake som julen 2021, i samråd med noen av de andre manusforfatterne.

– Vi skulle da starte på sesong fire, og jeg sa til de andre at jeg tenkte at tiden nå var inne. Vi drodlet flere ulike utfall, sier han om avslutningen på dramaserien.

«Succession» har vunnet flere priser. Den norske skuespilleren Eili Harboe (28) er blant dem som dukker opp i den nye og siste seongen.

TV-skaperen sier at de kunne holdt det gående mye lenger og «gjort serien til noe helt annet».

– Eller vi kan være bestemte og vise muskler – og runde av sterkt. Det siste var definitivt min visjon hele veien, sier han.

Her er scener fra den kommende sesongen – spilt inn i Norge:

Sesong fire har premiere 27. mars.

Hollywood Reporter skriver at HBO ikke vil kommentere nyheten, men at strømmekanalen bekrefter at innholdet i artikkelen i New Yorker stemmer.

Det var i fjor sommer nyheten kom om at «Succession» skulle spille inn i Norge.

Siden er det altså blitt klart at en hel episode i den nye sesongen er lagt til Nord-Vestlandet, og at TV-serien fikk innvilget en refusjonsramme på 14 millioner kroner for sine opptak her.

Produsenten søkte opprinnelig den norske intensivordningen om 13 millionerkroner i støtte.