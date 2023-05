KONSEKVENSER: Flere serier kan påvirkes av manusforfatterstreiken i USA

Slik kan streiken påvirke favorittseriene dine

Serier som «Stranger Things» og «House of the Dragon» kan bli berørt av bransje-streiken i USA.

Denne uken meldte Writers Guild of America (WGA), som er fagorganisasjonen for manusforfattere i USA, at de ville ta ut over 11.000 medlemmer i streik.

Årsaken er at organisasjonen ikke blir enige om avtalevilkår med sin motpart, som er de store studioene i Hollywood.

Sesong tre stanset

For enkelte programmer, spesielt i Late Night Late NightTradisjonelle talk shows. -kategorien, betyr dette full stans.

«The Late Show With Stephen Colbert», «Jimmy Kimmel Live!», «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» og «Late Night With Seth Meyers» er blant de berørte.

Streiken vil også få konsekvenser for strømmetjenestene. Spesielt utsatt er naturlig nok de seriene som i skrivende stund er i produksjonsfasen av nye sesonger.

«Yellowjackets» er et eksempel på dette. Seriens andre sesong hadde nylig premiere på Showtime, og skaper Ashley Lyle bekrefter på Twitter at produksjonen av sesong tre er satt på pause.

– Jeg er veldig klar for å komme tilbake, så fort WGA har fått en rettferdig avtale, skriver hun.

Netflix-seriene «Big Mouth» og «Cobra Kai» er i samme båt.

Det samme gjelder «Abbott Elementery», som i Norge vises på Disney +.

Kan forhindre omskrivinger

I forrige måned bekreftet HBO at «House of the Dragon» er i gang med produksjonen av sin andre sesong.

Variety er blant mediene som melder at manusene for kommende sesong er ferdige, og at produksjonen derfor får fortsette som normalt.

Det finnes likevel et stort «men», for i seriesammenheng er det ikke uvanlig at det gjøres omskrivinger underveis.

Denne muligheten har ikke HBO så lenge streiken pågår.

PRINS: Matt Smith ble populær i rollen som Daemon Targaryen i «House of the Dragon».

Mange seere venter også spente på avslutningssesongen til «Stranger Things».

Sesong 4 ble Netflix sin mest sette engelskspråklige serie noensinne, med til sammen nesten 190 millioner sette timer, meldte nettstedet Collider i fjor sommer.

Strømmetjenesten har ikke enda kommentert hvordan sesong 5 vil påvirkes, men i realiteten er det to alternativer:

Enten så settes skrivingen på vent til streiken er over, eller så er de ferdige med å skrive, men rammes de av samme begrensningene som «House of the Dragon».

UKLART: Vi vet ikke enda om publikum må vente litt ekstra for et gjensyn med Eleven og gjengen.

Største siden 2007

Ifølge CNN kan streiken bli av det langvarige slaget, og dersom partene ikke blir enige, så kan streiken ligne den mye omtalte aksjonen i 2007.

Den gang streiket WGA i 100 dager, som fikk konsekvenser for bøttevis av filmer og TV-serier.

Det kanskje mest famøse eksempelet er «Lost».

Den megapopulære serien var i produksjon av sin fjerde sesong, som etter planen skulle inneholde 16 episoder. Dette ble halvert grunnet streiken, og mange er enige om at «serien aldri ble den samme» etter streiken.

«The Office», «Smalville» og «Heroes» er eksempler på andre serier som ble rammet den gang.