Kringkastingsrådet behandler «Kåss til kvelds»-nedleggelse: − Noe av det aller vanskeligste

Kringkastingsrådet fikk inn en rekke klager på nedleggelsen av lørdagsprogrammet «Kåss til kvelds». Torsdag behandles saken.

I februar hadde Else Kåss Furuseth (42) og Marcus Neby (31) sin siste innspilling av «Kåss til kvelds»: Etter tre år i beste sendetid.

Kringkastingsrådet har mottatt omtrent 220 klager på at NRK kuttet talkshow-programmet.

– For en gangs skyld er jeg litt glad for de klagene vi har fått, sier Charlo Halvorsen, underholdningsredaktør i NRK, når saken behandles.

– Men vi er egentlig ganske fornøyd med at vi har fått såpass mange reaksjoner på at vi har lagt ned «Kåss til kvelds». Det betyr jo egentlig at vi gjennom syv sesonger har publisert noe et stort publikum har satt pris på.

Videre sier han at det hadde vært trist om man ikke hadde fått reaksjoner, før han går inn på grunnene til at «Kåss til kvelds» kuttes:

– Det er hovedsakelig to grunner til at «Kåss til kvelds» ikke fortsetter. Det er budsjett, som vi kjenner til, og så er det oppslutning, som kanskje har vært noe underkommunisert i diskusjonen rundt nedleggelsen.

– Nedleggelsen av «Kåss til kvelds» var nok noe av det aller vanskeligste vi gjorde i denne kuttprosessen. Nettopp fordi programmet hadde noen veldig gode verdier, som veldig mange også satt stor pris på, ikke minst vi som laget det i underholdningsavdelingen.

Halvorsen sier at økonomi var en utløsende årsak til nedleggelsen.

– Men dette prosjektet ble også tatt av fordi «Kåss til kvelds» ikke helt oppnådde å treffe det publikumet vi hadde planlagt med serien.

Han forklarer det med at NRK har et mål med å nå et yngre publikum med noen serier – noe de ikke oppnådde med «Kåss til kvelds», sier han.

– Med dette prosjektet traff vi altså ikke som bestilt og planlagt.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og programdirektør Camilla Bjørn hilser på Stine Renate Håheim og Truede Drevland før møte i Kringkastingsrådetpå NRK Marienlyst.

Både Markus Neby og Else Kåss Furuseth sa etter innspillingentil VG at de gjerne skulle ha fortsatt med programmet, og at de var lei seg over NRKs beslutning om å kutte.

Også i statskanalens interne kanaler ble nyheten kommentert.

En skrev blant annet:

«Argh, for en utrolig dårlig avgjørelse av NRK.»

Det mente flere, og klaget dermed inn saken til Kringkastingsrådet, som nå har fått totalt 779 henvendelser siden forrige møte.

Torsdag behandles flere saker, blant annet «Kåss til kvelds»-nedleggelsen.

Siste innspilling av «Kåss til kvelds» i februar.

I november 2022 ble det kjent at NRK måtte kutte fem prosent av budsjettet, og statskanalen varslet da nedbemanning. NRK åpnet også for sluttpakke for alle ansatte – kort tid etter annonserte NRK at de ville kutte tre episoder av vårsesongen til «Kåss til kvelds».

Senere ble altså programmet likevel kuttet totalt.

VG kommer tilbake med mer.