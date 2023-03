NY ROLLE: Bjørn Gunnar Rosvoll.

TV 2-sjef må tre til side etter varslingssak

Bjørn Gunnar Rosvoll (56), salgs- og markedsdirektør i TV 2 gjennom en årrekke, mister arbeidsoppgaver som følge av fryktkultur.

Det bekrefter Rosvoll selv overfor VG.

Nyheten ble meldt til de ansatte i markedsavdelingen i TV 2 på et møte tirsdag.

– Det er mine nærmeste medarbeidere som har sagt fra. Det gir inntrykk, sier Rosvoll i en skriftlig uttalelse til VG.

– Bråhet og tøffhet

– Jeg har åpenbart ikke skjønt at min lederstil, min måte å kommunisere på, bråheten, tonen og tøffheten har ført til at de rundt meg har følt seg utrygge. Dette er jeg virkelig lei meg for, og jeg må selvsagt gjøre noe med det, sier Rosvoll.

Marius Høgebøl (48), mangeårig TV-2-ansatt, overtar som salgsdirektør, mens Rosvoll nå kun skal være markedsdirektør.

Rosvoll sier han burde «skjønt tegninga» før det ble varslet om.

– Men nå har det skjedd, og jeg håper vi har kommet fram til en god løsning, sier han.

Rosvoll blir sittende i ledergruppen og skal bidra strategisk.

– Men Marius tar over som salgsdirektør, og overtar med det også alt personalansvar og hele det operative lederskapet for salg og marked, opplyser han.

Høgebøl, som har vært i ledergruppen under Rosvoll, skal fortsatt rapportere til Rosvoll.

Toppsjef i TV 2, Olav Sandnes, bekrefter omorganiseringen overfor VG.

TOPPSJEF: TV 2-direktør Olav Sandnes, her avbildet i 2018.

Toppsjef i TV 2, Olav Sandnes, sier til VG at når de nå tar grep, så handler det helt grunnleggende om at folk skal føle seg trygge på arbeidsplassen.

– Ikke forenlig

Det var Sandnes som informerte de ansatte om omorganiseringen tirsdag.

– Vi ble i februar gjort kjent med at Rosvolls lederstil har påvirket arbeidsmiljøet til flere av hans ledere, og at hans lederstil har skapt et utrygt arbeidsmiljø, sier Sandnes.

– Vi har kommet frem til at lederstilen ikke er forenlig med hvordan vi vil ha det i TV 2.

Sandnes forklarer at de har gjort undersøkelser og hatt samtaler med Rosvoll og alle de involverte for å finne en løsning.

– Vi mener at den løsningen vi nå har landet på, er balansert og klok, sier TV 2-sjefen.

Ny sjanse

Sandnes berømmer både Rosvoll og de andre som har hatt et ønske om å våre åpne om det som er en «vanskelig sak».

– For Rosvoll betyr dette store endringer og konsekvenser. Han skal ikke lenger ha operativt ansvar eller personalansvar. Rosvoll er svært opptatt av å ville endre seg, og da mener jeg det er viktig å gi ham en ny sjanse.

Sandnes bekrefter at problemet med Rosvolls lederstil har pågått over tid.

– Men vi er alle avhengige av tilbakemeldinger for å endre oss.

– Hva slags system har TV 2 for varslingssaker?

– Vi har gode varslingsrutiner, der man kan varsle til leder eller til HR. Og så har vi et system for varsling til Egmont-konsernet dersom man ønsker det, svarer Sandnes.

Sandnes svarer benektende på at fryktkultur er et generelt problem i kanalen.

– I dette konkrete tilfellet handlet det om lederstil og om form og tone. Rosvoll har tatt det til seg.

– Hvordan vil du beskrive arbeidskulturen i TV 2?

– Generelt vil jeg si at vi har en veldig god arbeidskultur i TV 2. Jeg er glad for at vi tar tak i det når sånne saker kommer opp. Jeg er glad for at man føler man kan si fra, og jeg er glad for at Rosvoll også selv går så åpent inn i dette.

