TIKTOK-STJERNER: Noah Beck og Dixie D’Amelio.

Noah Beck om Dixie D’Amelio: − Var blind av kjærlighet

Åtte måneder etter at TikTok-stjernene Dixie D’Amelio (21) og Noah Beck (22) gjorde det slutt, snakker han ut om følelsene sine.

Nyheten om bruddet kom i november i fjor. Da hadde de to influencerne og realitykjendisene vært sammen i to år.

Hverken D’Amelio eller Beck ønsket å utdype annet enn å bekrefte at de hadde gått fra hverandre.

Men nå letter han hjertet sitt i podkasten «The School of Greatness» – med Lewis Howes (40).

På spørsmål om hva Beck synes er det såreste å tenke på når det gjelder forholdet, svarer han:

– Slutten på det.

Han legger til:

– Alle har sin første, ekte kjærlighet. Og hun var min.

SNAKKER: Noah Beck, her på et arrangement i Los Angeles denne uken.

Beck legger ikke skjul på at han hadde kjærlighetssorg.

– Det var vanskelig å komme over, fordi det hadde vært så fint.

22-åringen sier han kunne sagt mye om hva som gjør et brudd vanskelig.

– Men når alt kommer til alt, så tror jeg de aller fleste vet hva det er.

Ville gjenforenes

Beck håpet lenge at de skulle klare seg. Han sier om seg selv at han «elsker hardt og dypt», og han la mye innsats i å være den beste kjæresten som var mulig.

– Jeg var blind av kjærlighet.

Beck røper også at han i tiden rett etter bruddet ønsket at de kunne bli sammen igjen, men at «det ikke var opp til ham».

Han fleiper om at siden han hverken drikker eller bruker dop, så kunne han ikke fyre av en «Jeg savner deg»-melding til eksen og skylde på fylla.

TIKTOK-YNDLING: Dixie D’Amelio på Revolve Festival i California i april.

I dag har Beck slått seg til ro med at det er som det er.

– Sånn er livet. Alt kan ikke vare. Jeg har fortsatt mye kjærlighet for henne.

Dixie D’Amelio har over 57 millioner følgere på TikTok og over 24 millioner på Instagram. Hun er med det den 16. største tiktokeren i verden i skrivende stund, ifølge SocialBlade.

Noah Beck, som kan skilte med nær 34 millioner følgere på TikTok, og er med det nr. 73 på rankingen. Han har ni millioner følgere på Instagram.

Dixie’s lillesøster Charli D’Amelio (19) kan skilte med en annenplass på oversikten over verdens største tiktokere akkurat nå – med 151 millioner følgere.