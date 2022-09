PROGRAMLEDER: Mads Hansen er programleder for «Forræder – iblant oss»

423.000 så «Forræder – iblant oss»

Fredag var det premiere på TV 2s andre store helgesatsing denne høsten – «Forræder – iblant oss». Det var det 423.000 fikk med seg.

– Baksnakking, paranoia, manipulasjon, falskhet, løgn og bedrag. Klassisk fredagsunderholdning for hele familien, slo vår anmelder Mortsen Ståle Nilsen fast – tro til med terningkast fem i sin anmeldelse av den nye TV 2-satsingen.

Og han konkluderte på slik:

– Gøy program? Ja, det må jeg si. Endog ganske interessant. Litt strategispill, litt konkurranse-reality à la «Big Brother» og litt et Agatha Christie-aktig «det lukkede roms mysterium». Godt klippet, bra dynamikk blant deltagerne, både spennende og en smule ubehagelig.

Interessen er fortsatt stor «Skal vi danse: All Stars». Denne gangen var det Eirik Søfteland røk ut og 437.000 så programmet i løpet av helgen. Det er en nedgang fra 472.000 fra forrige helg.

De tre deltagerne som fikk færrest stemmer lørdag kveld var Iselin Guttormsen, Katrine Moholt og Eirik Søfteland.

Men det ble Iselin og Eirik som måtte i duell.

Da publikumsstemmene var talt opp, var det multiinstrumentalisten Eirik Søfteland som måtte forlate konkurransen.

– Jeg kjenner på skuffelse, det er kjedelig å måtte gi seg allerede. Men det får vi ikke gjort noe med, så da må jeg bare ta det som en mann – it is the name of the game. Jeg hadde mange gode opplevelser, sier Søfteland til VG.

UTE: Eirik Søfteland og Ewa Treland måtte forlate «Skal vi danse: All stars» på lørdag.

Når det gjelder «Farmen» var det 290.000 som fikk med seg det programmet på søndag.

Forrige lørdag var det premiere på en av høstens nyskapningen og storsatsinger på NRK1, «Verdens beste venner». Da var det totalt sett 317.000 som fikk med seg det første programmet. Denne helgen var 318.000 seere som totalt sett fikk med seg programmet.

Fredag var det også sesongpremiere for «Beat for beat» og «Lindmo» på NRK1 – og de ble sett av henholdsvis 460.000 og 386.000.

Konflikten med Altibox er fortsatt ikke løst. Dermed er det 530.000 TV-kunder eller rundt regnet en million TV-seere som har svarte TV 2-skjermer, noe som uten tvil påvirker TV 2s seertall også denne helgen.