TRIO: Christopher Mørk Husby (t.v.), Ørnulf Høyer og Lina Adampour.

«Farmen kjendis»: Hjelperne i klinsj i første episode

Man trengte ikke langt ut i «Farmen kjendis» for å spore dårlig stemning.

Spoiler-advarsel! Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer i tirsdagens episode av «Farmen kjendis».

Ikke bare ble det litt murring da gründer og forretningsmann Ørnulf Høyer (65) lanserte seg selv som storbonde på Steinsjøen gård å grensen mellom Hurdal og Østre Toten.

Storbondens valg av hjelpere i første episode tirsdag endte også med intriger, og stemningen på storbondeloftet var alt annet enn harmonisk første kvelden.

Hjelperne, stylist og gründer Christopher Mørk Husby (33) og realitykjendis Lina Adampour (37), var nemlig ikke enige i hvordan de best kunne støtte Høyer. Husby mente at Adampur ble vel ivrig i oppgaven.

AMPERT: Christopher Mørk Husby og Lina Adampour på storbondeloftet.

Mens hun ville snakke med alle og løse eventuelle problemer, var Husby slett ikke snakkesalig så sent på kvelden.

– Jeg tror ikke jeg orker dette her akkurat nå. Vi er slitne alle sammen, så ikke sett i gang noe. Jeg orker ikke, sier Husby til Adampour.

Dermed er disputten i gang. Adampour vil vite hva «hun har satt i gang», men Husby svarer ikke og går ut til storbonden. Hun følger etter og sier:

– Christopher, jeg er en veldig direkte person. Jeg har født fem barn, bare så det er sagt.

De to hjelperne blir stående og diskutere seg imellom foran en litt brydd storbonde. Sistnevnte bestemmer at praten skal fortsette på storbondeloftet.

Husby ser imidlertid ut til å ha fått nok av hjelpermakkeren – og gir også ganske tydelig uttrykk for det når han snakker til kamera.

Han mener Adampour bommer på timingen når hun vil ha møte rett før leggetid om problemer han mener ikke eksisterer.

– Jeg tror at hun har et behov for å vise at hun er en form for helgen, sier han og legger til:

– Jeg er ikke interessert i noe med Lina. Ikke er ikke nødvendigvis interessert i å føre en samtale heller. Fordi det er ikke så mye å prate med, egentlig. Jeg holder henne bare litt på avstand. Her er det 11 andre fantastiske mennesker.

Også Høyer mener at Adampour blir en smule for intens.

– Når Lina ikke har lyst til å være påtrengende, så kan hun virke påtrengende, sier han til kamera.

RIVALER: (F.v.) Ørnulf Høyer, Lina Adampour og Christopher Mørk Husby.

Husby sier til VG på mandagens pressetreff for serien at han ikke var interessert i å krangle inne på gården.

– Så når jeg da blir dratt inn i det, tenkte jeg: Shit! Dette var ikke sånn det skulle bli.

– Jeg synes det var litt ubehagelig, forteller stylisten.

– Følte du selv at du bød opp til drama?

– Jeg følte at jeg var «superchill». Nå har jeg nettopp sett klippet selv også, det er vel kanskje fem eller seks ganger at jeg sier: Vi gidder ikke å gjøre dette nå. Så jeg føler jeg var ganske rolig, håper jeg, hvis jeg har noe selvinnsikt, sier Husby.

Da VG spør Adampour om den dårlige stemningen, svarer hun at Husby får stå inne for det han mener og tror.

– Jeg er oppdratt til å si ifra hvis jeg ser eller hører noe som er urett, sier Adampour på pressetreffet før premieren.

På spørsmål om hvorfor var så bestemt på at de trengte et møte denne kvelden, svarer hun at» seerne får vente å se til hva som skjer i neste episode».



Info Alle deltagerne: Aleksander Sæterstøl (26)

Influencer/TV-personlighet

Aslak Maurstad (30)

Skuespiller og Twitch-streamer

Christopher Mørch Husby (33)

Gründer

Elin Tvedt (48)

Student/tidligere programleder

Espen PA Lervaag (44)

Komiker og manusforfatter

Ingrid Vik Lysne (31)

Sy- og gjenbruks-influenser

Lina Adampour (37)

TV-personlighet

Marit Adeleide Andreassen (56)

Skuespiller

Malin Nesvoll Vangsnes (32)

Influenser

Sofie Karlstad (25)

Influencer/gründer

Trond Moi (52)

Evig kokkelærling

Ørnulf Høyer (65)

Gründer, kleskjeden Høyer Vis mer

ALLE: Elin Tvedt (f.v.), Aslak Maurstad, Marit Adeleide Andreassen, Christopher Mørch Husby, Aleksander Stenfeldt Sæterstøl, Sofie Karlstad, Ingrid Vik Lysne, Espen PA Lervaag, Ørnulf Høyer, Malin Nesvoll Vangsnes, Trond Moi og Lina Adampour.

