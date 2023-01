UT AV SKAPET: Skuespiller Noah Schnapp (18) skrev torsdag på Tiktok at han er skeiv

Står frem som homofil

– Jeg er nok mer lik Will enn jeg trodde, skriver skuespiller Noah Schnapp på TikTok.

Stranger Things-stjerna spiller tenåringen Will Byers i Netflix-suksessen, som i den siste sesongene har hintet om karakterens legning.

I en video publisert på skuespillerens Tiktok-konto torsdag skriver Schnapp, at han i likhet med karakteren han spiller, er homofil.

«Når jeg endelig har fortalt venner og familie at jeg er skeiv, etter å ha vært redd og i skape i 18 år, og de svarer «vi vet»».

Etter premieren på de to siste episodene av sesong fire bekreftet Schnapp til amerikanske medier at karakteren han spiller, Will Byers er homofil og forelsket i sin beste venn Mike, spilt av Finn Wolfhard.

– Det var alltid der, men man visste liksom ikke helt. Men ettersom Will har blitt eldre, så har det blitt åpenbart. Nå er det hundre prosent sikkert at han er homofil og forelsket i Mike, sa skuespilleren til Variety.

Den hjerteskjærende episoden i den siste sesongen, der tv-seerne skjønner at Will er forelsket i sin beste venn, fikk mange reaksjoner da den kom ut.

Helt siden første episode av serien har fans spekulert i Wills legning, men Schnapp unngikk spørsmålet i tidligere intervjuer, både fordi han selv ikke visste hva skaperne av serien hadde sett for seg, og fordi han ikke ville spoile noe for seerne.