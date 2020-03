NORGES HÅP: Ulrikke Brandstorp – som for tiden sitter i hjemmekarantene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Eurovision Song Contest holder håpet oppe – og Ulrikke er i karantene

Mens det ene kulturarrangementet etter det andre må avlyses, nekter Eurovision Song Contest å sette stopper for planene.

Her hjemme har både Spellemann-utdelingen, Gullruten og andre festligheter måtte legge inn årene som følge av coronaviruset og myndighetenes bestemmelser for å bremse smitte.

Norges Eurovision-håp, Ulrikke Brandstorp (24), sitter i likhet med sin manager i hjemmekarantene etter opphold i utlandet. Hun har det siste døgnet delt humoristiske hverdagsgløtt på Instagram og Instastory.

Under emneknaggen «sammenmotdritten» maner hun alle til å bidra med dugnadsånd og ikke skape hysteri.

Eurovision Song Contest, som etter planen skal samle delegasjoner og publikummere fra over 40 land i Nederland 12., 14. og 16. mai (semifinaler og hovedfinale), tviholder imidlertid på håpet om at arrangementet skal kunne gjennomføres.

«European Broadcasting Union overvåker situasjonen nøye med tanke på spredningen av coronaviruset, og vi holder oss oppdatert på alle ferske råd og retningslinjer fra WHO og nasjonale helsemyndigheter», skriver Eurovision på sine nettsider fredag ettermiddag.

Der påpeker de samtidig at det er to måneder igjen før de tre direktesendingene skal på lufta. De skriver at med den hurtige utviklingen både i Nederland og de andre landene som er med i konkurransen, så er det for tidlig å ta en endelig beslutning enten ene eller andre veien.

«Med dette i bakhodet, fortsetter vi å jobbe som et team med forberedelsene for å kunne være vertskap for den 65. finalen i sitt slag i Rotterdam», lyder det.

Organisasjonen opplyser også om at de parallelt med forberedelsene vurderer alternative gjennomføringsmetoder.

Sietse Bakker, sjefprodusent for hele arrangementet, har ikke besvart VGs henvendelser.

Brandstorp og Rybak

Ulrikke Brandstorp representerer Norge med låten «Attention». Hun er imidlertid ikke den eneste norske artisten som skal på scenen, hvis arrangementet går sin gang. Alexander Rybak (33) skal sammen med flere andre Eurovision-legender opptre i pausen.

– Selv hvis det gjennomføres uten publikum i salen, får Ulrikke og jeg fremdeles synge for 200 millioner mennesker, uttalte en håpefull Rybak til VG torsdag.

Da sa han samtidig at de som er hardest rammet av coronaviruset, er alle som blir alvorlig syke av det, og som må ligge med respirator på sykehus.

– Så hvis man tenker på dem, er ingen tiltak for drastiske, mener Rybak.

Publisert: 13.03.20 kl. 19:26

