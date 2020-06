KOLLEGER: F.v.: Gabrielle Union, Julianne Hough og Simon Cowell var dommerkolleger i «America’s Got Talent». Begge de to kvinnene sluttet i fjor, men Hough under uproblematiske omstendigheter. Foto: Trae Patton / NBC

Gabrielle Union anklager Simon Cowell og NBC for trakassering

Et halvt år etter påstandene om at Gabrielle Union fikk sparken fra «America’s Got Talent», er 47-åringen i ferd med å gå til sak mot TV-giganten.

Nå nettopp

Gabrielle Union (47) skal ha fått fyken som dommer i «America’s Got Talent» på NBC i fjor blant annet fordi hun krevde opprydning etter en rasistisk spøk.

Union har siden gått offentlig ut og hevdet at hun ble utsatt for rasisme og kvinnefiendtlighet fra arbeidsgiveren.

NBC iverksatte en uavhengig gransking, som konkluderte med at TV-kanalen ikke hadde forsømt seg, og at Unions beskyldninger ikke holdt vann.

Nå tar imidlertid Union saken et stort skritt lenger, melder Deadline.

38 sider lang klage

Skuespilleren har levert en formell klage om trakassering, diskriminering og hevnaksjon til Department of Fair Employment and Housing i California, noe som ifølge amerikanske medier betyr at saken er på vei inn i rettsapparatet.

les også Skal ha fått sparken på TV: Kjendiskvinner raser

De innklagede er Simon Cowell (60), sjefsdommer og mannen bak hele talentshowet, samt NBCs Universal TV, Syco Entertainment og Freemantle Productions.

Styreformann i NBCs underholdningsseksjon, Paul Telegdy, anklages også for å ha ydmyket henne og forsøkt å presse henne til taushet.

les også Simon Cowell : – Jeg har gått ned 27 kilo

Klagedokumentet teller 38 sider. Hverken NBC eller Cowell har kommentert den skriftlige innrapporteringen.

Variety siterte før jul en rekke kilder tilknyttet TV-produksjonen, som alle hevdet at Union fikk sparken fordi hun krevde at en spøk talkshow-veteranen Jay Leno (70) fremsatte under et besøk, skulle klages inn til personalavdelingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TAR KAMPEN: Gabrielle, her på årets Oscar-nachspiel i Los Angeles. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Flere tilstedeværende skal også ha funnet uttalelsen støtende.

Hendelsen skal imidlertid aldri ha blitt rapportert inn, men den aktuelle uttalelsen ble heller aldri vist på TV.

Anonyme kilder uttalte til flere medier i fjor at arbeidsmiljøet i kanalen er «giftig», og hevdet blant annet at Union ved gjentatte anledninger fikk frisyrerefs fordi hårsveisen var «for svart».

les også Lea Michele beskyldt for mobbing – lover å bedre seg

Filmstjernen, kjent fra blant annet «Bad Boys II» og «Bring It On», fikk støtte fra mange andre celebriteter da saken nådde offentligheten før jul, noe hun uttrykte takknemlighet for:

«Så mange tårer, så mye takknemlighet. Tusen takk! Akkurat når man føler seg fortapt, retningsløs og alene, ... Dere løfter meg opp igjen fra bakken ...».

Fått med deg hertuginnee Meghans innstendige appell? Artikkelen fortsetter under videoen:

Unions ektemann, basketstjernen Dwyane Wade (37), sa også sin klare mening på Twitter:

«Da jeg fikk vite at kona mi hadde fått sparken, tenkte jeg bare «hvorfor?» Jeg venter fortsatt på et bra svar.»

Saken kommer på et tidspunkt med enormt fokus på diskriminering av svarte og massive demonstrasjoner og opptøyer etter at George Floyd døde etter en voldelig pågripelse av tre politimenn.

Barack Obama om opptøyene: – Kan bli et skikkelig vendepunkt

Husker du dette direktesendte opptrinnet? Se VGTV:

Publisert: 04.06.20 kl. 23:00

Les også

Fra andre aviser