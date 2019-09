SPØK OG ALVOR: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård inviterer til den kanskje strengeste reality-serien i 2020 gjennom «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Lauritzen og Ødegård lover kadaverdisiplin i ny tv-serie

Radarparet Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård har trukket i hærens grønne offisersuniformer for å stramme opp et knippe kjendiser som blir ferdig utdannede fotsoldater våren 2020.

Det hele skjer i TV2s nye serie «Kompani Lauritzen» over nyttår. Der har den tidligere toppsyklisten - nå programlederen – og hans nestkommanderende Kristian Ødegård samlet 14 norske kjendiser som i denne sesongen kommer til å kjenne disiplin på kroppen, lover Lauritzen.

Lauritzen mener han aldri hadde kunnet bli et helt menneske uten sin opplevelse i militæret. Nå vil han overføre disse opplevelsene til andre.

– Drømmen er å kunne vise folk at det å utfordre seg selv, komme seg utenfor komfortsonen, få mestringsfølelse og fysisk aktivitet er en viktig ting for alle, sier Lauritzen som tror denne øvelsen kan være en vekker for alle som bruker for mye tid på mobil, PC eller iPad.

– Det å komme seg ut i frisk luft, tøye grenser og lære seg disiplin; det kan bli en fantastisk opplevelse, sier han.

Men gutta lover humor også ved siden av den beinharde disiplinen, lover Kristian Ødegård. Han har for øvrig ansvaret for at deltakerne faktisk overlever også.

– Det blir mye surr og tull og gøy, sier Ødegård.

– Når deltakerne finner seg i å bli snakket til på en bestemt måte av befalet, så blir det masse komiske situasjoner som du ellers ikke får. Voksne mennesker står og skjelver på leppa fordi skapet ikke er i henhold, og de står opp halvannen time før de må for å vaske litt ekstra, sier Ødegård.

Disse kjendisene møter vi i «Kompani Lauritzen»:

GIV AKT!: Inniblant svette og søle og støle muskler finner vi de 14 kjendisene som til våren skal kjempe om å bli landets beste kjendissoldat. Se under bildet for navn! Foto: Matti Bernitz

* Izabell (Benedicte Izabell Ekeland) (29), artist

* Lise Karlsnes (39), artist

* Emil Solli-Tangen (29), operasanger

* Desta Marie Beeder (30), programleder

* Øyvind «Vinni» Sauvik (43), artist

* Abiel Tesfai (31) programleder/DJ

* Henrik Thodesen (39), komiker

* Marte Bratberg (30), radiovert

* Wanda Mashadi (27), tv-personlighet

* Vita Mashadi (27), tv-personlighet

* Raymond Kvisvik (44), tidl. fotballspiller

* Lasse «Lazz» Jensen (37), artist

* Håvard Lilleheie (46)

* Siri Kristiansen (41)

Vita Mashadi er ikke sen om å bekrefte at opplevelsen til tider var beinhard.

– Jeg har kjent på å være i kjelleren, og jeg har allerede rukket å besvime, så jeg kan vel trygt si at jeg har vært der nede. Men det er nok ikke siste gang jeg er i kjelleren mens vi er her, og jeg er klar for å kjenne mer på det, sier Vita Mashadi.

BETENKT: Håvard Lilleheie ser ut til å ha hatt bedre dager enn i denne situasjonen. Foto: Matti Bernitz

Serien er innspilt i en militærleir i Romsdalen. Deltakerne skal først gjenom en rekruttskole, der flere faller fra. Så er det igang med spesialutdannelse som igjen skal sile ut fire rekrutter helt til slutt i serien.

