ÅPEN: Julia Louis-Dreyfus, her på «Veep»-premiere i New York i mars. Foto: John Nacion / Starmax

Julie Louis-Dreyfus: – Glad jeg er i live

TV-stjernen (58) var ikke komfortabel med å fortelle om sykdommen i sosiale medier, men er takknemlig for all varmen hun ble møtt med.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var høsten 2017 at «Seinfeld»-stjernen informerte på Twitter om at hun hadde fått brystkreft. Siden har Louis-Dreyfus vært gjennom strålebehandlinger og cellegiftkurer. Og hun har operert bort begge brystene.

Responsen rundt åpenheten lot ikke vente på seg.

– På mange måter var det veldig fint å få støtte fra verden der ute. Men når det er sagt – jeg hadde ikke regnet med at det skulle bli en så enormt stor greie. Det er jo en så personlig ting, og jeg ville aldri delt det med alle dersom jeg ikke hadde måttet, sier den prisbelønte skuepilleren i et intervju med Vanity Fair.

58-åringen gjorde seg tanker om døden da det sto på som verst.

les også Seinfeld-stjerne har fått brystkreft

– «Er dette slutten for meg?», tenkte jeg. Alle vil oppleve et sånt øyebelikk i løpet av livet, men man tror likevel liksom aldri at det skal skje med en selv, sier hun.

2018: Julia Louis-Dreyfus mistet lillesøsteren brått

I dag er helsen god, og Louis-Dreyfus er ved godt mot. Hun nyter dagene og har satt seg som mål å gjøre ting hun aldri har gjort før. Livet skal leves.

– Jeg hater å måtte tenke på det, men jeg jeg er veldig glad for at jeg er i live, sier hun til bladet om den skremmende tiden som er tilbakelagt.

Selv om behandlingen var vellykket og hun i dag ikke har kreft i kroppen, innrømmer TV-veteranen at hun fortsatt kjenner på usikkerhet.

– En del av meg er fortsatt litt redd, skjønner dere?

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Julia Louis-Dreyfus takker fansen for støtten

Louis-Dreyfus slo gjennom som sjarmerende Elaine i den populære situasjonskomedien «Seinfeld» i 1990. De siste årene har hun hatt suksess med komiserien «Veep (Visepresidenten)», som hun har fått en rekke EMMY-statuetter for.

Stjernen var midt i innspillingen av siste sesong da hun fikk vite at hun var syk, og innspillingen ble tilrettelagt for at hun skulle kunne fullføre. 58-åringen forklarer i det ferske intervjuet at det var medisin å ha en morsom jobb å konsentrere seg om.

les også «Seinfeld»-stjerne: - Hei kreft, fuck you!

Louis-Dreyfus har flere kommende prosjekter på gang, deriblant det kommende familiedramaet «Downhill».

På privaten er hun gift med Brad Hall (61), og sammen har de to sønner på 22 og 27 år.

Jerry Seinfeld: – Derfor blir det aldri en ny «Seinfeld»-serie

Publisert: 10.08.19 kl. 09:15

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post