Kvinne drept hjemme hos Tarzan-skuespiller

Politiet i Santa Barbara rykket ut etter melding om husbråk tirsdag kveld og fant en død kvinne. Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept like etter.

Identiteten til de to døde er ikke kjent, men de dramatiske hendelsene fant sted i Hope Ranch i en bolig som eies av skuespiller Ron Ely (81), best kjent fra TV-serien «Tarzan» på 60-tallet.

Ifølge Fox News skal den berømte 81-åringen være i sikkerhet.

Det var da utrykningspolitiet ransaket eiendommen i jakten på en gjerningsperson at det skal ha oppstått en truende situasjon. Politiet skal ha følt seg så truet og utsatt at flere av dem skjøt mot gjerningspersonen, som døde.

Ifølge det lokale nettstedet Keyt.com skal drapsofferet være en eldre kvinne. CNN skriver at det dreier seg om knivstikking.

Polititalsmann Erik Raney ved Santa Barbara Sheriffs Office bekrefter hendelsene og opplyser at det ikke antas å være noen fare for at andre involverte er på frifot.

– Vi vet ikke akkurat hvor mange skudd som ble avfyrt, men mange av våre betjenter var involvert i skytingen. Heldigvis er alle våre folk trygge, sier Raney.

Politiet har så langt ikke oppgitt noe kjønn på gjerningspersonen.

Det er foreløpig ikke kjent hva som er Elys relasjon til de to drepte. Det er heller ikke opplyst om Ely var til stede i huset og om han i så fall har vært vitne til det som skjedde. Politiet har imidlertid informert om at det skal ha vært enda en mann til stede da de rykket ut, og at dette skal være den drepte kvinnens ektemann.

Ely, som er gift og har tre barn, har også hatt roller i serier som «The Love Boat» og «Fantasy Island». Han fylte også hovedrollen i «Doc Savage: The Man of Bronze» på 70-tallet. Han var senest aktuell på skjermen i 2014 – i «Expecting Amish».

