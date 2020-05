VANT: Mari Eriksen Bølla (15) fra Bryne Foto: Thomas Andersen / TV 2

Mari vant Idol

Det ble Mari Eriksen Bølla (15) fra Bryne som vant årets Idol.

– Jeg har ikk ord. Jeg er så utrolig fornøyd, sier en overlykkelig vinner til VG like etter at seieren er et faktum.

Mari sier videre at hunbhadde aldri trodd at det skulle gå så bra.

– Jeg hadde selvfølgelig lyst til å vinne, men man kan jo ikke alltid få det man har lyst til, sier Mari.

Men fredag kveld fikk hun akkurat det hun hadde aller mest lyst til - nemlig å vinne årets «Idol».

Da hun var ti år gammel var hun med i den første og eneste sesongen av Idol junior i Norge - og ikveld vant hun altså den store konkurransen i finalen mot Tore Pedersen (18), fra Sunndalsøra.

Hun har sunget så lenge hun kan huske, og hun er for det meste selvlært i sangteknikk. Etter Idol Junior har hun opptrådte på flere lokale konserter på sørvestlandet, og hun har spilt inn egne låter i studio.

– Jeg ser på Idol som en plattform, sa hun i et intervju med TV 2 tidligere denne våren.

