MOR OG DATTER: Olivia Jade Giannulli (t.v.) og mamma Lori Loughlin på et arrangement i Beverly Hills i februar i år – kort tid før skandalen. Foto: Chris Pizzello / AP

Kjendisdatter Olivia Jade gjør comeback etter college-skandalen

Mens de svindeltiltalte foreldrene Lori Loughlin (55) og Mossimo Giannulli (56) kjemper en tøff kamp i retten, er datteren (20) tilbake på YouTube.

Nå nettopp

– Hei alle sammen. Det er Olivia Jade, velkommen tilbake til min YouTube-kanal, sier sosiale medier-kjendisen, som gikk i dekning da tiltalen mot foreldrene ble kjent i mars.

Bakgrunn: Opprulling av omfattende eksamens-skandale

Saken dreier seg om at en stor gruppe velstående foreldre har betalt og svindlet for å sikre sine barn plasser ved eliteuniversiteter. TV-stjernen Lori Loughlin, kjent fra blant annet «Under samme tak», har erklært seg ikke skyldig i anklagene om hvitvasking i korrupsjonssaken i USA. Det samme har ektemannen, motedesigner Mossimo Giannulli.

Strafferammen er på 40 års fengsel.

Nå gir den ene av parets to døtre livstegn på nettet.

– Det er klart for alle at jeg har vært borte veldig lenge, sier 20-åringen og legger til at hun veldig gjerne skulle snakket om «saken», fordi hun «vet at det er noe som må gjøres».

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Men tiden er ikke moden for å utdype. På grunn av rettssaken har hun ikke lov til å uttale seg direkte om noe av det som skjer i forbindelse med tiltalen. Den unge jetsetteren forklarer at hun har savnet å videoblogge, og at det har vært vanskelig for henne å vite når hun skal komme på banen igjen.

Olivia Jade forteller at hun ikke føler seg som den samme personen så lenge hun ikke kan uttrykke seg som vanlig.

– Dette er jo noe jeg brenner lidenskapelig for, men de siste syv-åtte månedene har jeg tenkt at hvis jeg ikke kan snakke om dette, så er det ikke noe poeng med å komme tilbake. Hvis jeg ikke kan si noe. (...) Det er ingen vits for meg å snakke i ti minutter på kamera om at jeg ikke kan si noe. Så jeg lar det være med dette nå, sier YouTube-kjendisen.

Hun takker samtidig for følgernes tålmodighet.

– Dette er det beste jeg kan gjøre akkurat nå. Jeg vil bare gå videre med livet mitt. Det er vanskelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORELDRENE: Mossimo Giannulli og Lori Loughlin utenfor rettsalen i Boston i april. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

les også Stjernene fra «Under samme tak»: Dødsfall, sykdom og bestikkelser

Olivia Jade presiserer at hun ikke ønsker å fremstå egoistisk og late som om saken handler om henne.

– Det er ikke poenget, selv om jeg er vettskremt for å lage denne videoen og komme tilbake. jeg vet at jeg også vil prøve å ta små skritt i riktig retning for å møte alle som har sendt meg meldinger.

Videoen ble lastet opp sent søndag og er i skrivende stund sett av over 1,2 millioner. 20-åringen har nærmere to millioner faste abonnenter på kanalen sin.

Foreldrene er tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, snaue tre millioner kroner, for å sikre Olivia Jade og søsteren Isabella (21) plass på rolaget til University of Southern California – til tross for at ingen av dem driver med roing. De er i tillegg tiltalt for å ha inngått et forbund om å bestikke offentlige tjenestemenn. Begge de tiltalte er løslatt mot en kausjon på mange millioner kroner.

I dag er ingen av de to døtrene studenter ved Universitetet.

les også TV-kjempe bryter med svindeltiltalt skuespiller

Ringlederen bak nettverket av trenere og universitetsansatte som har bidratt til korrupsjonen, William «Rick» Singer, skal ifølge myndighetene ha distribuert i alt 25 millioner dollar til sine kontakter i bytte for å få tenåringer inn på universitetene. Han har erklært seg skyldig og samarbeider med myndighetene.

«Frustrerte fruer»-stjernen Felicity Huffman (56) ble også tiltalt. Hun innrømmet skyld og ble dømt til 14 dagers fengsel. Skuespilleren har sonet og ble løslatt i oktober.

BEDRE TIDER: Lori Loughlin med døtrene Isabella (t.v.) og Olivia jade sommeren 2017. Foto: Jordan Strauss / AP

Publisert: 02.12.19 kl. 12:45

Mer om