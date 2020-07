OPP I LØNN: Herman Flesvig. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Herman Flesvig økte omsetningen – tok ut 1,2 millioner i lønn i 2019

Den populære komikerens selskap hadde økning både i inntekter og lønnsutgifter.

Herman Flesvig (28) er blitt et av Norges heteste underholdningsnavn, blant annet via podcastslageren «Friminutt» og ikke minst den dobbelt Gullruten-nominerte «Førstegangstjenesten».

Regnskapet for komikerens selskap Flesvig Underholdning AS, som han eier alle aksjer i, viser at 2019 var et fruktbart år for ham økonomisk, i hovedsak før «Førstegangstjenesten» traff skjermen i midten av desember.

Omsetningen gikk opp med 41 prosent, fra 1,2 millioner kroner i 2018 til 1,7 millioner i fjor.

Driftskostnadene økte imidlertid, de også, så årsresultatet endte på 68.000 kroner i minus, mot 14.000 i pluss året i forveien.

Det er særlig lønnsutgiftene som har steget. I 2018 lå de såvidt over millionen; i 2019 landet de på drøye 1,4 millioner.

1,2 millioner i lønn

Selskapet har to ansatte, Flesvig inkludert. Han har i tillegg til seg selv en deltidsansatt regnskapsfører.

Ifølge regnskapet fikk selskapets daglige leder – Flesvig – 1,2 millioner i lønn i 2019. Året før lå den på 866.000.

Flesvigs manager Laila Robe Heide-Steen sier at verken hun eller Flesvig ønsker å kommentere saken. Det gjør heller ikke regnskapsfører Marianne Evensen.

Suksessen med «Førstegangstjenesten» lover antagelig godt for skuespillerens 2020-regnskap.

Serien er skrevet av Flesvig, med ham selv i flere roller i førstegangstjeneste i militæret.

Innspillingen av en ny sesong skulle etter planen startet 15. april, men ble utsatt som følge av coronapandemien.

Tidligere i sommer ble det gjennomført en tre ukers innspilling for den nye sesongen, som kommer til høsten.

Publisert: 24.07.20

