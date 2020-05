JAZZLIV I PARIS: André Holland og Joanna Kulig i «The Eddy». Foto: Lou Faulon / Netflix

TV-anmeldelse «The Eddy»: Jazzing med gutta (og jentene)

Velment og vellydende. Men ikke helt vellykket.

For mindre enn 10 minutter siden

«The Eddy» Amerikansk/britisk/tysk TV-serie i åtte deler Premiere på Netflix 8. mai Manus: Jack Thorne, Rebecca Lenkiewicz, Rachel De-Lahay, Hamid Hlioua, Phillip Howze Regi: Damien Chazelle, Honda Benyamina, Laïla Marrakchi, Alan Poul Med: André Holand, Amanda Stenberg, Joanna Kulig, Leïla Bekhti, Randy Kerber, Tahar Rahim m.fl. Vis mer

Damien Chazelle («First Man», 2018) er sannsynligvis et filmgeni, og åpenbart musikkinteressert. Men inntil nå har jeg tenkt at han har tatt litt «feil» om dette med musikk i filmene sine.

«Whiplash» (2014) var trommespill-som-idrettsgren. Og synet på jazz han la for dagen i den ellers vidunderlige «La La Land» i 2016 var gammelmodig i sin hunger etter «det autentiske», på grensen til reaksjonær.

KLUBBLEDERE: André Holland (til venstre) og Tahar Rahim i «The Eddy». Foto: Lou Faulon / Netflix

I denne serien, der den halvt franske amerikaneren Chazelle produserer, og dessuten regisserer de tre innledende episodene, er han omsider inne på noe. I «The Eddy» er musikk en livsnødvendighet som gjør det mulig – og attraktivt – å eksistere på jorden; like viktig som vann i springen.

Derfor er det også en smule vondt å måtte innrømme for seg selv at «The Eddy» ikke helt innfrir på det lovende utgangspunktet.

les også Medier: Slutt mellom Timothée Chalamet og Lily-Rose Depp

Vi er i Paris, fremdeles en slags jazzmusikkens åndelige eksil-hovedstad, der vi møter en stor håndfull mennesker som er forbundet med klubben som har gitt serien sin tittel.

Det er den karismatiske Farid (Rahim). Det er hans kjære Amira (Behkti). Det er husbandet, med vokalisten Maja (Kulig, kjent fra den superbe «Cold War») i spissen, med flere.

FAMILIEFORHOLDET KUNNE VÆRT BEDRE: Amandla Stenberg og André Harrison i «The Eddy». Foto: Lou Faulon / Netflix

Det er også Elliot (Holland) og den 16 år gamle datteren hans Julie (Stenberg). Førstnevnte er en pianist som sluttet å spille da den to år gamle sønnen hans døde for fire år siden. Og generelt en sånn fyr som pleier å stikke av når ting blir vanskelige. Sistnevnte er kommet fra New York til Paris for å lære faren sin å kjenne igjen, og slippe unna en kjip stefar.

Elliot driver den lille klubben sammen med Farid. Det går trått, og verre skal det bli når en sentral karakter blir drept, og en rekke kriminelle forhold kommer for dagen.

les også Nicolas Cage skal spille Joe Exotic i ny «Tiger King»

Alle menneskene som glir inn og ut av klubben og serien er kunstnertyper med mye bagasje, som lever kompliserte, utradisjonelle liv. «The Eddy» utspiller seg i et multikulturelt nabolag et stykke unna Champs-Élysées. Det er nød her, og nødens følgesvenn – kriminalitet. Det er også mye god vilje og godt vennskap, og store mengder musikk (mange av de nye sangene i serien er signert ringreven Glen Ballard, blant annet kjent for sitt samarbeid med Alanis Morissette).

VILJESTERK 16-ÅRING: Amandla Stenberg i «The Eddy». Foto: Lou Faulon / Netflix

Det er kokett skittenromantisk visjon av både jazz og Paris, og den visuelle stilen er tilsvarende røff – håndholdt kamera, kornete 16 mm-film. Det er mye fint skuespill, både fra «ordentlige» aktører og folk som primært er musikere i sine daglige liv, ikke minst fra unge Stenberg (kjent fra «The Hate U Give»). Holland («Moonlight» og «Selma»), seriens hardt prøvede midtpunkt, blir en smule monoton i all sin plagethet.

les også Piers Morgan borte fra TV-skjermen – testet for corona

Det største problemet er imidlertid at «The Eddy» aldri finner en noenlunde konsistent tone, men blir sittende fast i en merkelig spagat mellom «voksne» problemer (sorg, dop, kronglete kjærlighetsliv, utmattende pengeproblemer) og en nesten «ungdomsserie»-aktig, nokså naiv iver: La oss redde klubben vår! La oss spille showet her og nå! Håper vi får platekontrakt!

MUSIKALSK FILMGENI: Regissør Damien Chazelle (til venstre) diskuterer med André Holland under innspillingen av «The Eddy». Foto: Lou Faulon

Krimplottet som gjennomsyrer de åtte timene blir aldri hverken særlig troverdig eller spennende. Overgangene mellom de forskjellige historiene føles hakkete, serien flyter ikke som den burde.

Det er skikkelig synd. TV-skjermen renner ikke over av serier som tar musikk på den type alvor som «The Eddy» gjør. Den er blitt en serie for spesielt interesserte, og undertegnede er én. Men heller ikke jeg kan helhjertet anbefale den.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 08.05.20 kl. 15:49

Les også

Fra andre aviser