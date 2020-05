MAGIKER: Nylig avdøde Roy Horn, her med to tigerunger i Las Vegas i 2002, utgjorde duoen Sigfried & Roy sammen med makker Siegfried Fischbacher. Foto: JOHN LOCHER / EPA

«Tiger King»-skaperne snuser på gammelt scenesjokk

Filmteamet bak seermagneten «Tiger King» graver angivelig i den dramatiske hendelsen fra 2003 – da Roy Horn ble angrepet av sin egen tiger på scenen.

Få dager etter at verden fikk nyheten om at Roy Horn er død som følge av Covid-19, kommer nyheten om at Netflix planlegger en «Tiger King»-oppfølger basert på Horns sterke historie.

Strømmegiganten har fått stor suksess med dokumentarserien som hadde premiere 20. mars, og som tar for seg temming og oppdrett av store kattedyr i dyreparken til tigeroppdretteren Joseph Maldonado-Passage (57), kjent som Joe Exotic. Over 34 millioner mennesker skal ha sett den kontroversielle serien.

Nå er det ifølge Hollywood Reporter en ny dokumentarserie under oppseiling – også den skal inngå i «Tiger King»-universet. «Tiger King»-regissørene Eric Goode og Rebecca Chaiklin skal være i full gang med research.

Bakgrunn: Magiker kritisk skadet av egen tiger

I den sammenhengen skal de ønske å komme i kontakt med sentrale skikkelser tilknyttet Roy Horn og hans samarbeidspartner Sigfried Fischbacher.

DUO: Sigfried Fischbacher (t.v.) og Roy Horn med en av sine hvite tigere på et udatert bilde. Foto: GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den tysk-amerikanske illusjonist-duoen Sigfried & Roy var verdensberømt for sin 30 år lange virksomhet med tigershow i Las Vegas. Businessen fikk imidlertid en bråstopp i 2003, da den 224 kilo tunge bengaltigeren Montecore, som duoen hadde jobbet med i en årrekke, plutselig til angrep på Horn, bet tak i nakken hans og slepte ham av scenen. Makkeren Siegfried Fischbacher og 1500 gjester i salen var skrekkslagne vitner.

Teppet ned for duoen: Vil aldri opptre igjen

Horn overlevde på mirakuløst vis, men ble delvis lammet og kvestet for livet. Med årene trente han seg opp til å gå igjen, men i helgen døde han altså etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

2006: Roy Horn – tre år etter hendelsen som var nær ved å koste ham livet. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Det er aldri blitt helt klart hva som egentlig skjedde under den katastrofale forestillingen – hvorfor tigeren som de to var så fortrolig med, plutselig endret atferd. Selv mente Horn at tigeren egentlig forsøkte å hjelpe ham fordi den skal ha været at eieren fikk et slag. Horn og Fischbacher sparte livet til tigeren, som siden har bodd i en dyrehage i Las Vegas.

2009: Sigfried og Roy tok avskjed sammen med tigeren

Tigertrener Chris Lawrence, som var til stede under den grusomme hendelsen og var den som solgte tigere til duoen, uttalte til Hollywood Reporter i fjor at illusjonistene selv må ta skylden for ulykken.

Nettopp fordi det amerikanske bladet presenterte et langt intervju med Lawrence, er de blitt oppsøkt av teamet til Netflix – i håp om å bli satt i kontakt med tigertreneren.

James Liu, biolog og veterinær med store kattedyr og andre ville dyr som spesialfelt, har vært involvert i «Tiger King»-produksjonen, og det er han som opplyser til Hollywood Reporter at filmteamet nå baner vei for en oppfølger hvor de ønsker å kaste nytt lys over det som skjedde.

les også «Tiger King»-kjendis Carole Baskin rundlurt: Slik reagerer hun

Netflix har fra offisielt hold ikke kommentert de påståtte planene.

Til tross for suksessen med «Tiger King» har dokuserien også måttet tåle massiv kritikk for å eksponere og skape underholdning av det mange mener er dyremishandling.

Flere andre serier basert på Joe Exotics liv er på trappene. Blant annet ble det nylig kunngjort at CBS snart starter innspillingen av en serie der Hollywood-stjernen Nicolas Cage (56) skal spille hovedrollen.

TIGERSHOW: Roy Horn på scenen med en av sine hvite tigere i The Mirage i Las Vegas i 1996. Foto: LENNOX MCLENDON / AP

Publisert: 12.05.20 kl. 10:52

