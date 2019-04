Alt du må vite om «Game of Thrones»

Det er mye å holde orden på i «Game of Thrones»-universet. Her er VGs store guide til de syv foregående sesongene – før finalesesong nummer åtte er over oss 15. april på HBO. Klikk deg gjennom hele det veldige dramaet!

Kongens hånd Ned Arryn dør. Robert Baratheon ber Ned Stark bli hans nye hånd. Daenerys Targaryen giftes bort til Khal Drogo.