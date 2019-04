FARVEL: Den folkekjære komikeren bisettes onsdag. Her er han avbildet i Stockholm i 2011. Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX/ TT

Jon Skolmen bisettes i dag

FAGERBORG KIRKE, OSLO (VG) Komikeren hylles med blant annet pølsefest når hans nære, kolleger og venner tar farvel.

Torsdag 28. mars sovnet Skolmen inn omgitt av sine nærmeste – og med jazz på radioen, ifølge dødsannonsen. Han ble 78 år gammel og etterlater seg barna Christian og Tine Skolmen og flere barnebarn.

Bisettelsen finner sted i Fagerborg kirke onsdag formiddag. I stedet for blomster, har familien bedt om donasjon til Nasjonalforeningen for folkehelsens demens – og alzheimerforskning.

PREGET: Kari Svendsen er til stede onsdagens bisettelse av Jon Skolmen. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Vennskapet mellom meg og Jon var både profesjonelt og veldig personlig. Jeg var veldig god venn av familien fra 1979–1980, og så har jeg jobbet en del med Jon i diverse revyer. Privat har vi vært på mange turer og ferier. Jeg husker han holdt en takk for maten-tale i 50-årsdagen min, og det endte med at folk lå på gulvet og skrek av latter, forteller artist Kari Svendsen til VG, som er til stede i bisettelsen.

Skuespiller og programleder Andreas Diesen (73) jobbet sammen med Skolmens i starten av Skolmens karriere. Og det er fra disse tre årene har sine beste minner med komikeren.

– Vi lo hele dagen, og bablet så mye at det er vanskelig å si hvem som var verst. Han var verdens mest gøyale fyr, snill og vimsete og full av opptrinn. Det er et stort gjøglertalent som er borte, men han lever videre, sier Diesen til VG på vei inn i kirken.

MINNES: Kjente og kjære har møtt fram i Fagerborg kirke for å ta farvel med folkekjære Jon Skolmen. Foto: Anniken Aronsen

Han siste minne med Skolmen var under Revyforfatterforeningens julebord for noen år tilbake.

– Da satt vi i en sofa og pratet om hvor mye moro vi har hatt det. Han var elsket av alle, og hatet av ingen.

Skolmen var i mange år ansatt i NRK , der han huskes for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for humorprogrammet «The Norway to broadcasting». Komikeren og skuespilleren har også blant annet medvirket i TV-seriene «Jul i Blåfjell» og «Julekongen».

Skolmen ble også godt kjent for et skandinavisk publikum med rollen som Ole Bramserud i «Selskapsreisen»-filmene på 80-tallet sammen med svenske Lasse Åberg. Han hadde også medvirket i svenske serier siden 70-tallet. På Komiprisen i 2009 ble Skolmen tildelt hedersprisen.

Se billedgalleri fra noen av Skolmens mange roller og prosjekter her:

arrow-right expand-left HEDERSPRIS: Skolmen fikk årets hederspris under utdelingen av Komiprisen 2009 på Edderkoppen teater i Oslo. T.h. står prisutdeler Knut Lystad.

VGs kommentator Yngve Kvistad skrev i sitt minneord at «Jon Skolmen var en pioner innen absurd humor i Norge. Kombinert med en raffinert forståelse for fysisk slap-stick og en egen evne til å løfte det rene tøv til elevert tøys, ble han en folkekjær komiker (...) Skolmens genialitet som komiker var ikke at han gjorde morsomme ting, men at han gjorde ting morsomme.»

Publisert: 24.04.19 kl. 12:38 Oppdatert: 24.04.19 kl. 13:00