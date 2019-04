SKJULT: Et tidligere medlem viser brennmerke hun fikk fra kulten. Godt skjult, bak noen busker ligger hovedkontoret i byen Albany i USA. Foto: UTH FREMSON / NYTNS / Amy Luke / Getty Images North America

Lager TV-dokumentar om kontroversiell sex-kult

HBO gjør et dypdykk i NXIVM, den omstridte selvhjelpsorganisasjonen, der en «Smallville»-stjerne er tiltalt for medvirkning til sex-slaveri.

Nå nettopp







Nettstedet Deadline melder at HBO Documentary Films er i gang med produksjonen av en dokumentarserie som skal ta for seg den såkalte sex-kulten.

TV-stjerne tiltalt: Innrømmer å ha manipulert kvinner

De Emmy-belønnede og Oscar-nominerte produsentene Jehane Noujaim og Karim Amer sitter i førersetet for prosjektet. Førstnevnte skal selv ha vært i kontakt med gruppen i 2010 og gjennomført et introduksjonskurs. Siden skal hun har vært interessert i driften og omstendighetene.

De to TV-produsentene skal ha fått en rekke av personer som har vært involvert i organisasjonen, til å snakke og dele av sine erfaringer.

Sult-dietter, slavekontrakter og sex-tvang: Her er USAs mest kontroversielle kult

NXIVM-organisasjonen anklages blant annet for å ha hjernevasket medlemmene sine til å være sexslaver og tvunget dem til å brennmerke seg selv.

Selvhjelpsgruppen har vært i medienes søkelys i lang tid, og i fjor ble det klart at amerikanske myndigheter ville rettsforfølge bakmannen, Keith Raniere (57), på grunn av anklager om tvangsarbeid og menneskehandel.

les også Netflix-dokumentar antyder at Madeleine McCann er i live

Samtidig som Raniere ble pågrepet i fjor vår, ble også TV-stjernen Allison Mack (36) arrestert. Frem til nå har skuespilleren nektet for å ha gjort noe ulovlig, men under en høring for en uke siden, innrømmet Mack skyld i tiltalen som går ut på å ha manipulert unge kvinner til å bli sex-slaver. Hun har siden arrestasjonen vært løslatt mot kausjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I RETTEN: Allison Mack på vei inn til høring i retten i New York etter arrestasjonen i fjor. Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

HBO sier til Deadline at TV-dokumentaren vil gi et nyansert og detaljert bilde av hvordan mennesker i sin søken etter personlig vekst har latt seg lokke til organisasjonen.

NXIVM, som holder til i Albany County i staten New York, ble grunnlagt i 1998 av Keith Raniere.

New York Times har jobbet lenge med å komme til bunns i hva som foregår bak organisasjonens stengte dører. Avisen skal ha avdekket hvordan NXIVM bruker bisarre og voldsomme metoder for å holde på medlemmene, som alle er kvinner i alderen 30 til 40 år.

Raniere skal nemlig ikke bare være lederen, men også den eneste mannen tilknyttet nettverket.

Et annet kjent medlem av NXIVM er 26-åringen India Oxenberg. Hun er datter av «Dynasty»-skuespilleren Catherine Oxenberg, som spilte rollen som Amanda Carrington i den populære åttitallsserien.

Macks «Smallville»-kollega Kristin Kreuk (35) har også vært tilknyttet gruppen, men hun gikk i fjor ut og tok sterk avstand. Hun sa at hun skammet seg over å ha vært med i en organisasjon som beskyldes for sex-slaveri.

Rettssaken begynner i oktober. CNN har tidligere skrevet at dersom Raniere og Mack blir funnet skyldig, kan de vente seg en strafferamme på mellom 15 år og livstid.

Publisert: 19.04.19 kl. 04:10