DATING: Cecilie Fjellhøy håper at deltagelsen i datingprogrammet vil gi henne et selvtillitsboost.

Britisk avis: Tindersvindler-Cecilie skal delta i britisk dating-program

Cecilie Fjellhøy (34) skal, sammen med britiske «dating-eksperter», få hjelp til å finne kjærligheten på ny i «Celebs Go Dating».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder den britiske avisen The Sun.

34-åringen er for mange kjent fra Netflix-dokumentaren «Tindersvindleren» som er basert på VGs avsløringer rundt hvordan hun var et av ofrene til den israelske svindleren «Simon Leviev».

Han lurte flere kvinner for store summer penger etter å ha tatt kontakt med dem på dating-appen Tinder.

En kilde sier til The Sun at Fjellhøy vil være med på innspilling til programmet allerede denne måneden.

– Hun hadde en forferdelig opplevelse med Simon, og hun håper at det å være med på showet vil gi henne en selvtillitsboost, sier kilden videre til avisen.

Ifølge kilden tror Fjellhøy at deltagelsen i realityprogrammet vil hjelpe henne i prosessen med å reetablere den tilliten hun har mistet.

VG har snakket med Fjellhøy sitt management, som sier at Fjellhøy ikke kan komme med en kommentar på nåværende tidspunkt.

Celebs Go Dating er et britisk datingprogram, der kjente mennesker får hjelp av eksperter fra «The Dating Academy» til å finne kjærligheten med «vanlige» mennesker.

Tidligere har Maria Elvegård, eks-kona til eks-fotballspiller John Arne Riise, også vært med i programmet.

LONDON: Fjellhøy bor og jobber fortiden i London som UX-designer.

Vil bekjempe stigma

Cicilie Fjellhøy bor for tiden i London, der hun jobber som UX-designer.

Den siste tiden har hun vært aktiv i arbeidet med å fjerne stigmaet rundt ofre for svindel. Hun har både figurert som foredragsholder på temaet, samt grunnlagt en veldedig organisasjon som har som formål å hjelpe kvinner i samme situasjon.

«Tindersvindleren» «Simon Leviev» utga seg for å være sønn av den israelske diamantkongen Lev Leviev. Og brukte dette aktivt i sin svindel av kvinnene. Hans egentlige navn er Simon Hayut.

Nå har Fjellhøy, sammen med de andre ofrene for «Tindersvindleren», inngått et samarbeid med den faktiske Leviev-familien. Leviev diamanter selger et armbånd, hvor profitten fra salget skal gå tilbake til kvinnene for å hjelpe dem med å betale ned gjelden sin.

Svindlet

Simon Hayut kom i kontakt med kvinnene på Tinder, før han tok de med på luksuriøse middager og turer. Etter at relasjonen hadde pågått en viss tid fortalte Hayut at han var i livsfare, og behøvde at kvinnene sendte han et større beløp for å hjelpe han.

Fjellhøy tok opp flere forbrukslån for å kunne hjelpe Hayut, i den tro at hun skulle få det tilbake. I realiteten brukte Hayut opp pengene selv for å finansiere sitt luksusforbruk.

I 2019 ble Fjellhøy saksøkt av fire banker for forbrukslånene hun hadde inngått. Der tapte hun i Lagmannsretten, og må betale tilbake alle pengene hun lånte.

Hayut ble anmeldt i syv land i Europa, hvor etterforskningen i Norge og England er henlagt. I 2019 ble han tatt for bruk av falskt pass i Athen, og utlevert til Israel. Der ble hånd dømt til 15 måneders fengsel for svindel i Israel. Derimot er han aldri blitt dømt for svindel i Europa.