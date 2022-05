INGEN PLANET B: Rammstein og Gunhild Stordalen i en velfortjent pause i kampen for kloden.

TV-anmeldelse «Gunhilds kamp»: Alle elsker Gunhild

Gunhild Stordalen og Eat redder kloden bevæpnet med hund, mobildata og tre timer tilnærmet innholdsmarkedsføring for Eat.

Av Tor Martin Bøe

Gunhilds kamp

Norsk dokumentarserie i fire deler

Med: Gunhild Stordalen

Regi: Tove Undheim

«Hvor lenge varer et liv?», spør Gunhild Stordalen.

Svaret er ikke nærmere tre timer. Men det er uansett visningstiden på serien om et av de mest økonomisk priviligerte menneskene i et av de mest økonomisk priviligerte landene i moderne sivlisasjon.

Over dobbelt så lenge som nødvendig.

Hun er lege, Eat-grunnlegger, eksmodell, arbeidsnarkoman, treningsfriskus og klimaentusiast. Ja, og ekskona til Petter Stordalen. Hun har blitt friskmeldt fra systemisk sklerose etter eksperimentell stamcellebehandling, og har dårlig tid.

Ikke på egne vegne, men på klodens.

Det handler om organisasjonen Eat, om at kloden er sykere enn hun har vært. Det handler om å løpe i skogen med omplasseringshunden Rammstein, den mannetunge Grand Danoisen hun tilbringer livet med.

Men også om oppveksten på Muggerud og hverdagen på Frogner. Om å komme tilbake etter en dødelig sykdom, og om at livet likevel aldri blir som før. Samt enorme mengder mobildata, uten å noensinne gå tom for strøm (både i overført og direkte betydning).

Og, om jeg ikke allerede har nevnt det, det handler om Eat.

Det er litt uklart hva Eat egentlig gjør og skal gjøre etter disse fire episodene. Det er vel så uklart hvor de får driftsmidler fra, men at de i alle fall har det ganske greit.

Virkelig uklart er det hva «Gunhilds kamp» som dokumentarserie egentlig vil fortelle utover dette. Vi får bekreftet at Gunhild Stordalen er en solid drivkraft, selvbevisst ned til hvert egenproduserte plagg.

Løpeskjorta er en variant av «Eat. Sleep. Repeat», der «Walk Great Dane» har tatt plassen til «repeat». Intervjuhoodien har logoen til FNs klimamål. Andre steder brukes en variant av Mike Berners-Lee: «Because there is no planet B».

Noen private glimt av typen «jeg er fra Muggerud, jeg bare tisser i en veikant» når det røyner på med en dotur på vei til et møte kunne det gjerne vært flere av. En vond taxitur i Glasgow der sjåføren må stoppe for at Stordalen skal spy, fordi kroppen fremdeles er i ulage etter stamcellebehandling, viser at selv uknuselig ståpåvilje kan møte veggen.

«Du er en gammel Greta Thunberg» sier Lisa Tønne. «Hun slutter ikke å stå på selv om det kommer kritikk», sier Camilla Stoltenberg. «Det er ikke så mange ambisjoner hun har, hun skal bare redde verden», sier Jan Thomas. «Blir flere kokker bevisste på alt vi gjør, trenger vi ikke kirurger», resiterer Eyvind Hellstrøm fra egen kokebok.

Gunhild Stordalen bruker de enorme ressursene hun har tilgjengelig og inspirerer alle rundt seg på forbilledlig vis. Sammen redder de muligens kloden.

Hva denne dokumentarserien redder er heller uklart.