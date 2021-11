KLIMAKS PÅ TAKET: The Beatles i «The Beatles: get Back».

TV-anmeldelse «The Beatles: Get Back»: Slik ble pølsa laget

Uovertruffent intimt om genier i arbeid og oppløsning.

Av Morten Ståle Nilsen

«The Beatles: Get Back»

Amerikansk/britisk/newzealandsk dokumentarserie i tre deler

Premiere på Disney+ torsdag 25. november

Regi: Peter Jackson

Med: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, George Martin, Yoko Ono, Linda McCartney, Glyn Johns, Billy Preston

Da The Beatles møttes 2. januar 1969, var det med ambisiøse, men for dem overkommelige oppgaver på agendaen:

1. De skulle lage et album med 14 nye sanger, innspilt «live» i studioet.

2. Et filmcrew skulle dokumentere arbeidet, og en kinofilm produseres.

3. Prosjektet måtte ha et klimaks. En konsert, for eksempel.

Utfordringene kom raskt til syne. Filmstudioet der den musikalske magien skulle manifestere seg, Twickenham, var kaldt, goldt og utrivelig. De hadde dårlig tid. Den største årsaken til at arbeidet gikk trått, i alle fall til å begynne med, var imidlertid at bandmedlemmene, etter et ufattelig kreativt tiår, var på vei bort fra hverandre. Ingen ville snakke om det. Men alle visste.

TRYKKET STEMNING: Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr og John Lennon (fra venstre) i Twickenham Studios i januar 1969.

Det ble til slutt både album og film, om enn halvannet år på overtid. «Let It Be», platen og dokumentaren, ble sluppet i mai 1970, en måned etter at bandet hadde kunngjort at de ikke fantes lenger. Gruppen hadde rukket å begå en helt annen, og mye bedre, svanesang i mellomtiden: «Abbey Road» (september 1969).

«Let It Be» er ingens favoritt The Beatles-plate, men inneholder en pen håndfull klassikere okke som. Filmen ble hatet av både gruppen og publikum. Regissøren Michael Lindsay-Hogg satt på en mengde materiale – nesten 60 timer med opptak. Det han endte opp med var en kavalkade av prosessens mest miserable øyeblikk. «Let It Be» fremstilte The Beatles’ siste dager som en skjærsild.

Paul McCartney har i alle år siden ønsket å gjøre noe med dette triste inntrykket. Nå har han fått viljen sin. Den newzealandske regissøren Peter Jackson («Ringenes Herre»-trilogien) har gjennomgått materialet med friske øyne, supplert med 150 timer lydopptak.

Enkelte vil mistenke at det arkeologen Jackson har med seg ut av redigeringsrommet, er enda en historieforfalskning. Et produkt skapt for å gi oss et mest mulig annerledes, men like tendensiøst bilde av «sannheten» som filmen fra 1971. Bestilt av en mann, McCartney, som vil pusse glorier og ettermæler.

HOLDT SENGEN FOR FRED: John Lennon og Yoko Ono i mars 1969, to måneder etter at «The Beatles: Get Back» ble filmet.

Men så fortegnet er «The Beatles: Get Back» heldigvis ikke. De nesten åtte timene viser oss en gruppe som krangler mer enn de gjorde før. Men vi ser også et band som fortsatt kan le sammen, og fremdeles er i kontakt med sitt kollektive geni.

I 1969 var det den driftige McCartney, gruppens evige optimist og arbeidsomme speiderleder-type, som holdt The Beatles i gang og i ørene. Vi ser ham servere velmente innspill og råd om absolutt alt, til John Lennon og George Harrisons store ergrelse. Sistnevnte får på et tidspunkt nok, og slutter i bandet (han kom tilbake noen dager senere).

Til McCartneys forsvar skal det sies at han kjempet en ensom kamp for å få noe gjort. Kompanjongen hans, sarkasme-jukeboksen Lennon, virket fullstendig ute av stand til å forplikte seg til noe som helst. Macca tok ansvar, på en måte som ble oppfattet som uutholdelig overbærende av de andre. Men noen måtte sannelig gjøre det.

Korpsånden tok seg kraftig opp da tidsskjemaet sprakk, og bandet forflyttet seg til sitt eget studio i Apple Corps-bygget i Savile Road i London sentrum. Sangene de klønte med i dagevis i Twickenham, tok form – og nye kom til. Stemningen ble mye, mye bedre.

NÅ GÅR ALT SÅ MEGET BEDRE: The Beatles på hjemmebane i 1969. Fra venstre: Paul McCartney, Yoko Ono, Ringo Starr, John Lennon og George Harrison.

Kameraene ruller hele veien. Vi er flue på veggen da Harrison kommer til studioet med «I, Me, Mine», inspirert av noe han så på TV kvelden før. Vi overværer øyeblikket da «Get Back» lander i McCartney. Vi ser at Lennon henter et eller annet opp fra jakkelommen, kommer på at han blir filmet, og sporenstreks stapper det tilbake i fôret – som et uskikkelig barn som er tatt med lanken i kakeboksen. Vi er til stede på møtene der The Beatles diskuterer en fremtid de selv tviler på at vil komme.

Materialet er unikt og ekstremt rikt, og selvsagt pusset opp etter alle kunstens regler. Finnes det et kunstverk som er blitt dokumentert i like dyp detalj som dette? Jeg kommer ikke på noe.

MEN ALLE ELSKET RINGO: The Beatles’ trommeslager Ringo Starr (til venstre), sammen med komikeren Peter Sellers. Sistnevnte har en gjesteopptreden i «The Beatles: Get Back».

«The Beatles: Get Back» krever sin fan(atiker). Åtte timer med de samme menneskene i et rom er i meste laget for normalt interesserte. Når stemningen er dårlig, når The Beatles sitter og trykker, er det som om vi føler ubehaget på kroppen hjemme i sofaen også, over 50 år senere.

Men det er et under at dette materialet eksisterer, og en absolutt gave at det tilgjengeliggjøres. Innblikket vi får i den kreative og personlige dynamikken i tidenes mest elskede popband, er ubetalelig. Vi kommer overveldende tett på.

«Mest for fans» – det ligger i sakens natur. De kommer til gjengjeld til å le og gråte og knapt tro det de ser.

Anmelderen har sett hele serien