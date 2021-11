UTE: Caroline Berg Eriksen røk ut av ukens «Norges nye megahit». Her med programleder Erik Solbakken.

«Norges nye megahit» øker

«Norges nye megahit» fikk flere seere i det andre programmet – og økte fra 297.000 til 315.000 i løpet av helgen. Men fortsatt var det bare 17,7 prosent av seerne som valgte TV 2-programmet lørdag kveld.

Det viser nye TV-tall fra TV 2.

Forrige lørdag var det 197.000 som så programmet direkte. Denne lørdagen økte dette tallet til 232.000.

«Maskorama» fortsetter derimot å befeste sin posisjon som førstevalget til norske familier med 1.093.000 seere på direktesendingen lørdag. I løpet av helgen var det ytterligere 106.000 som fikk med seg at det var «Nissen» som måtte forlate NRK-programmet. Bak masken var tidligere kulturminister Abid Raja (V).

Så selv om TV 2 økte sine seertall på «Norges nye megahit» var det fortsatt slik at det fortsatt var 72 prosent som så på TV lørdag kveld, så på «Maskorama» mens i underkant av 18 prosent av seerne valgte «Norges nye megahit».

På lørdag var det Caroline Berg Eriksen som måtte forlate «Norges nye megahit». Hun blir erstattet med utfordrer Martine Lunde som blir å se på scenen neste lørdag.

Forrige uke det 197.000 som så den første «Norges nye megahit» direkte. I løpet av forrige helg fikk ytterligere 100.000 med seg programmet på strømmetjenesten TV 2 Play.

Et program som for øvrig fikk terningkast to av VGs anmelder.

–«Norges nye megahit» er absurd. Men det er ikke «Maskorama»-absurd, konkluderte vår anmelder.

Helene Olafsen og hennes «Ludvig Daa»gikk for øvrig rett inn på sjetteplass på Spotifys Top 50 liste i Norge og senere i uken klatret hun helt til topps. «Norges nye megahit» har nå 1, 14 og 15-plass på Spotify sin topp 50-liste.

Både «Norges nye megahit» og konkurrenten «Maskorama» som sendes samtidig på NRK1 er direktesendte-programmer. Til sammenligning var det 1.083.000 som fulgte «Maskorama» direkte. I løpet av forrige helg var det nesten 1,2 millioner som hadde fått med seg at det var Havfruen Haddy Njie som måtte kaste masken.