Slått ut av «Mesternes mester»: − Jeg ga alt hele tiden og prøvde alt jeg kunne

I 2018 vant Gro Hammerseng Edin «Mesternes mester». Kona Anja innrømmer at hun ringte hjem underveis i årets sesong for å få gode råd og tips. – Hun er alltid der for meg, sier Anja

Men fredag kveld måtte likevel Anja Hammerseng-Edin (39) forlate konkurransen.

– Det var helt fair – jeg ga alt hele tiden og prøvde alt jeg kunne. Men jeg fikk det ikke til i de siste øvelsene, sier Anja etter at hun tapte i nattest for Madelene Rubinstein (26).

Dermed måtte hun ta med seg bagen sin som allerede var pakket og ble kjørt til huset hvor de andre som ble slått ut av konkurransen før henne ventet.

– Det var godt å se igjen både Linka, Nadya, Ida og Tommy. Jeg fikk en god klem, de visste jo at det var meg som var blitt slått ut. Det var godt å kjenne på fellesskapet og vi kunne debrife sammen, sier Hammerseng-Edin.

Hun forteller at hun er vant til å stille godt forberedt på alle konkurranser og kamper hun har vært med i.

– Men i «Mesternes mester» var ikke det mulig, det var så mye vi aldri hadde gjort før. Øvelser jeg ikke hadde trent på. Men det ga samtidig en liten x-faktor som jeg likte godt, sier Hammerseng-Edin.

Hun er blitt spurt om å være med i «Mesternes mester» tidligere, men da har det ikke passet.

– Jeg er glad jeg takket ja. Det var en fantastisk opplevelse og det er noe eget med følelsen av å gå inn i et hus med folk du ikke kjenner i det hele tatt på forhånd. Leve tett på dem, lete etter svaret på hvorfor jeg skal bli glad i deg – og vi skal ha det så gøy sammen. Dette er svaret vi skal vi finne i en boble hvor det egentlig bare er oss.

– Men det var jo ikke bare oss. Det var et produksjonsteam rundt oss hele tiden. De filmet veldig mye av det vi snakket om. Men samtidig ble det en tillit imellom oss og kamerafolkene. De ville bare få frem det som er ekte. De var ikke der for å lure oss – det var godt å vite. De gjorde alt de kunne for å få frem en ekte og god stemning.

Anja Hammerseng-Edin kan se tilbake på en fantastisk håndballkarriere. Hun spilte 59 landskamper og scoret 143 landslagsmål 2006-2014, med blant annet VM-bronse (2009) og EM-sølv (2012) som resultat.

– Mange har spurt meg og da har jeg alltid sagt at det viktigste jeg har fått ut av håndballen er at jeg traff kona mi. Noe av det jeg også lærte gjennom håndballen var takknemligheten over å få lov til å gjøre noe av det jeg elsket og nysgjerrigheten rundt nettopp det. Men samtidig, når jeg ikke lenger kjente på nysgjerrigheten rundt håndballen, da la jeg opp, sier Anja og det gjorde hun i 2017.

Sammen har hun og Gro de to sønnene Mio (9) og Leo (3). I dag er hun gründer, daglig leder og mentaltrener i eget firma, Heart Mentality.

– Dette er mitt drømmeprosjekt og jeg er veldig stolt av det. Det er en app for mindset og meditasjon. En app hvor jeg holder live-sendinger som gir deg verktøyene du trenger for å være på ditt beste i hverdagen, og leve med hjerte. Akkurat nå jobber jeg i studio med en ny podkast, tidligere i uken holdt jeg seminar for en bedrift hvor teambuilding sto sentralt, forteller hun.