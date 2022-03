POPULÆR STAB: Rollebesetningen i en tidligere sesong av «Grey’s Anatomy». En rekke stjerner har kommet og gått.

Bråk i kulissene til «Grey’s Anatomy»

En av manusforfatterne til den prisbelønnede TV-serien er permittert etter mistanke om løgn om private forhold.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

The Hollywood Reporter, Los Angeles Times og en rekke andre store medier skriver at Elisabeth Finch (44), en av de mest profilerte manusforfatterne bak sykehusserien, er suspendert. Årsaken skal være at Disney Television Studios’ personalavdeling og juridiske avdeling foretar en intern gransking.

Finch har i løpet av de årene hun har jobbet med «Grey’s Anatomy» vært åpen om egne helseutfordringer, både på pressekonferanser, i spalter for bladet Elle og på produksjonsselskapet Shondalands egne nettsider.

Mye av innholdet i hennes episoder har vært basert på det hun har forklart har vært egne erfaringer.

Nå er det sådd tvil om sannhetsgehalten i opplysningene om manusforfatterens betroelser.

Også Finch’ fraseparerte kone, Jennifer Beyer, er involvert i kontroversen. Finch og Beyer ligger for tiden i en angivelig svært bitter skilsmisse.

– Finch vil ikke diskutere sin helsesituasjon. Hun vil heller ikke kommentere den pågående skilsmissen fra hennes fraseparerte kone, Jennifer Beyer, eller kommentere uttalelser som Beyer kan ha gitt til en tredjeperson om Finch, sier manusforfatterens advokat, Andrew Brettler, til Hollywood Reporter.

Advokaten, som jobber i Lavely & Singer, har gitt samme uttalelse til blant andre Deadline.

Aller første nettsted til å omtale bråket i TV-leiren, var The Ankler-skribent Peter Kiefer.

Finch har både jobbet med Shonda Rhimes, den første serieskaperen bak «Grey’s Anatomy», og Krista Vernoff – som overtok jobben for Rhimes i selskapet Shondaland for noen år siden. Selskapet har ikke besvart pressens henvendelser om saken.

På Finch sin merittliste er også TV-serier som «The Vampire Diaries» og «True Blood».

I januar i år ble det klart at «Grey’s Anatomy» får enda en sesong – den 19. i rekken.

TV 2 Play ligger tett opp til det amerikanske sendeskjemaet, mens TV 2 ligger et stykke bak. «Grey's Anatomy» er den sykehusserien i verden som kan skilte med lengst tid på lufta.

