PRINSESSEBRUD: Emma Corrin spilte Diana i sesong 4 av «The Crown».

«The Crown»-settet rundstjålet

Tyver skal ha tatt seg inn på natten og forsynt seg for smykker og rekvisitter til en verdi av 1,8 millioner kroner.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Netflix bekrefter ifølge The Independent at «The Crown», som i disse dager er i ferd med å runde av innspillingen av sesong fem, har hatt ubudne gjester.

Innbruddet som fant sted i tre oppbevaringstilhengere på innspillingsstedet i Doncaster 16. februar etterforskes nå av politiet.

Blant de stjålne klenodiene er et såkalt Fabergéegg, en verdifull kopi av et juvelbelagt påskeegg som har vært i kongefamiliens eie siden 1933.

Lysestaker, smykker, en klokke og sølvtøy er også på avveie, i tillegg til mange antikviteter.

NY DIANA: Elizabeth Debicki fyller rollen som den avdøde prinsessen.

Flere andre britiske medier, som Sky News, The Sun og Daily Mail, omtaler tyveriet.

En talsperson for Netflix sier til The Sun at innspillingen ikke bremses som følge av innbruddet, og at de skal finne erstatninger for de stjålne tingene.

South Yorkshire Police ber antikkforhandlere være på utkikk etter tyvgodset.

NY: Imelda Staunton stepper inn som dronningen.

Sesong fem skal på lufta mot slutten av året. Blant de nye skuespillerne som dukker opp, er Elizabeth Debicki i rollen som prinsesse Diana og Dominic West som prins Charles. Imelda Staunton skal fylle rollen som dronning Elizabeth.

«The Crown» tok storeslem under TV-prisutdelingen Emmy Awards i september i fjor. Serien ble blant annet kåret til beste dramaserie. I tillegg sikret «The Crown» seg fire andre priser i dramakategorien.

Den kommende sesongen er den nest siste.