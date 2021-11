KAMERATER: Sondre Myrseth og Herman Flesvig hadde lange opptaksdager til NRK-suksessen.

Hylles etter «Førstegangstjenesten»: − Målet mitt er å spille i Kaptein Sabeltann

Sondre Myrseth drømmer om å fortsette skuespillerkarrieren etter å ha gjort suksess i NRK-hiten «Førstegangstjenesten».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sondre Myrseth (19) spiller rollen som Grim Torkild i «Førstegangstjenesten». Grim Torkild er en slags redningsmann for Herman Flesvigs karakter Ahre Ketil som blir satt i arresten i militærleiren etter en noe mislykket flytur.

Myrseth, som til daglig går på folkehøgskole på Sørlandet, forteller til VG at han stortrivdes under innspillingen, og at han særlig godt husker å ha spilt paintball med Flesvig.

– Det var veldig gøy! Det er gøy å skyte på Herman, sier han.

Nok en gang har «Førstegangstjenesten» ført til rekordtall for NRK. Fredag slippes de siste episodene av serien.

Skuespilleren fikk sin egen stol under innspillingen – akkurat som de store stjernene.

Ble kalt legende

For ett år siden fortalte Myrseth at han er dypt takknemlig for at Herman Flesvig ville ha med en skuespiller med Downs syndrom i serien.

– Jeg følte meg som en av gutta i gjengen, skrev han i et varmt og rørende innlegg i Aftenposten.

Han fikk skuespillerjobben i NRK gjennom en utlysning hos Norsk Nettverk For Down Syndrom.

19-åringen forteller at han har fått mange fine tilbakemeldinger etter at første sesong ble sluppet.

– Det var mange som sa at de elsker meg og at de liker meg, og noen kalte meg legende, sier han til VG i dag.

Vil fortsette skuespillerkarrieren

Hjernen bak serien, Herman Flesvig, har bare lovord å si om Myrseth:

– Sondre er veldig fin å jobbe med, og når vi synger Kaptein Sabeltann klokken tre på natten etter lange opptaksdager, kan man ikke annet enn å smile. Det er gøy å ha en fyr på sett som alltid vil lekeslåss, sier han.

Myrseth har en særlig kjærlighet for Kaptein Sabeltann, og han var godt fornøyd med at Sabeltann ble skrevet inn i den nye sesongen av serien.

Nå er planen å fortsette skuespillerkarrieren – og Myrseth vet godt hva drømmejobben er:

– Målet mitt er å spille i Kaptein Sabeltann, sier han til VG.

– Han pleier å få til det han bestemmer seg for, så vi venter i spenning, sier moren til Sondre, Sissel Myrseth, til VG.

Også karakteren Preben Lohrengren hadde noen scener med Grim Torkild.

Hun forteller at 19-åringen alltid har vært glad i å kle seg ut, og at han har show hjemme hver kveld.

– Sondre har en utrolig god hukommelse og er en god imitator. Han kan alle replikker i alle Sabeltann-filmer, og bruker de riktige dialektene på de forskjellige rollene, i tillegg til riktig tonefall, sier Myrseth.

Hun kan også avsløre at Sondre blir å se på skjermen også til neste år, i en episode av «Helt perfekt» på TV Norge.

Lange dager

Ifølge moren ble det ble lange innspillingsdager på ti til tolv timer. Men 19-åringen var like blid og ivrig hele veien.

– Sondre vokste veldig med oppgaven. Selv klokken tre på natten håpet han at de ikke var ferdige, men kunne holde på litt til, sier hun.

Produsent for «Førstegangstjenesten» Åse Marie Hole skryter av Myrseths innsats i serien.

– Sondre spiller Grim Torkild-rollen til gull og er en fyr som sprer god stemning på opptak. Samtidig jobber han hardt, konsentrert og leverer en topp prestasjon hele veien, sier NRK-produsenten.

– Viktig med rollemodeller

Styreleder i Norsk Nettverk For Down Syndrom (NNDS) Randi Ødegaard er også full av lovord om Myrseth.

– Han stortrives og er en kjempeflink formidler. Det er hyggelig for han at han får vist seg fram og brukt talentet sitt, sier hun til VG.

– Det er viktig for andre med down syndrom å ha rollemodeller, og se hva som går an. Jo mer de kan delta i arbeidsliv og vises i offentligheten, jo lettere blir det for andre også å gå etter sine mål og ambisjoner, sier hun, og legger til:

– Representasjon er viktig for alle minoriteter.

Ødegaard roser NRK og Flesvig for måten de har behandlet karakteren på. Hun er også glad for at Flesvig har vært åpen om sin ADHD-diagnose.

– Det gjør det lettere for alle å være annerledes når vi kan være åpne om det også på den største seersuksessen til NRK. Det viser jo at vi alle er ganske like og kan kjenne oss igjen i hverandre selv om vi sitter med hver våre merkelapper.