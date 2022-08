PROFFDANSER: Philip Raabe er for mange kjent som proffdanser i «Skal vi danse». Nå skal han være med i «Robinson».

«Skal vi danse»-Philip er med i årets «Robinson»

Samtidig som proffdanser Philip Raabe skal svinge seg på parketten med Youtuber Victor Sotberg i høst, blir han å se i «Robinsonekspedisjonen».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På en øde øy i Malaysia skal 20 personer kjempe om å overleve så lenge som mulig på lite mat, lite komfort og kun med hverandre som selskap.

Årets sesong ble spilt inn tidligere i vår, og har premiere på Viaplay og TV 3 5. september.

Blant deltagere som skal kjempe om overlevelse på den øde øyen er proffdanser fra «Skal vi danse», Philip Raabe.

KJEMPER FOR OVERLEVELSE: Deltagerne skal i kjent «Robinson»-stil overleve så lenge som mulig på lite mat, lite komfort og kun med hverandre som selskap.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Raabe, foreløpig uten å lykkes.

Tidligere denne uken ble det kjent at Raabe skal danse sammen med Youtuber Victor Sotberg under årets «Skal vi danse: All Star».

Raabe har tidligere danset med Birgit Skarstein og Maren Lundby.

DANSEPARTNERE: Philip Raabe og Victor Sotberg skal danse sammen i årets sesong av «Skal vi danse».

Som i fjor er skuespiller Silje Torp programleder for «Robinsonekspedisjonen».

– Jeg gleder meg til å presentere en ny runde med Robinson, og har denne gangen fått med meg en gjeng som ikke går av veien for å spille høyt; tidlig! Jeg kan bare si til alle seere: gled dere! sier hun i en pressemelding.

Deltagerne i årets «Robinson» er:

Norma Bris Bois, Andreas Carlsen, Liselotte Petersen, Camilla Smith, Elisabeth Berland, Ferdinand Joppe Udness, Karim Sabeur, Knut Even Nomerstad, Heidi Dorris Aas, Are Kvaal, Maria Voss, Philip Raabe, Robby Nordfjeldmark, Susann Moen, Karoline Victorsson, Rune Andre Olsen, Maren Haugli, June Folkestad, Nils Ragnar Flindt Haugstad, Daniel Gimnes.

Nytt for denne sesongen er at de utstemte deltagerne ikke sendes hjem, men drar til den lille øya Kembali. Her skal de konkurrere mot andre utstemte og holde seg så lenge at de får mulighet til å kjempe seg inn igjen i ekspedisjonen.