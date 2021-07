DØDSDØMT: Rodney Alcala, her i retten i New York i 2013, har vært gjennom flere ulike rettssaker. Foto: David Handschuh / TT NYHETSBYRÅN

Seriemorder Rodney Alcala er død

«Dating Game Killer», som han ble kalt etter TV-deltagelsen i 1978, er død – 77 år gammel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder Deadline og en rekke andre medier.

Den dødsdømte amerikaneren, som har sittet på dødscelle i Orange County i California, døde av naturlige årsaker på Kings County-sykehuset fredag.

Alcala var dømt for voldtekt av en 12 år gammel jente og drap på fem kvinner på 70-tallet. Han var siktet for enda flere drap.

Siden opprullingen startet for over 30 år siden, har Alcala vært gjennom flere runder i retten. Det antas at antallet ofre er langt høyere.

I etterforskningen ble det funnet over 100 bilder av ukjente kvinner og barn hjemme hos Alcala, og politiet uttalte at de fryktet mannen kunne ha over 100 liv på samvittigheten.

«Dating Game Killer»-tilnavnet fikk han fordi han 1978 deltok i sjekkeprogrammet «The Dating Game». Der ble han betraktet som en storsjarmør, og han stakk han av med seieren. Det endte likevel med at daten hans til slutt meldte pass fordi hun mente han var «nifs», skriver Deadline.

Han hadde på den tiden allerede drept en ung advokatsekretær fra Los Angeles.

I 1972 ble Alcala dømt for kidnappingen og lemlestingen av et barn i 1968, men ble løslatt etter 34 måneder.