TV-anmeldelse «Samme tid neste år»: Det vil helst gå godt

Publisert: 28.02.18 07:07

Inspirasjon til å ta seg sammen – i et noe gammelmodig TV-konsept.

«Samme tid neste år»

Norsk TV-serie i 10 episoder, TV 2 onsdager kl. 20.00

Programleder: Øyvind Mund

Tor Harald, som fikk slag for 15 år siden, i en alder av 35, vil gjerne ut av rullestolen og opp på beina igjen. Eric (12) skal ikke spise godterier eller drikke brus på et helt år, for å spare til en Playstation.

Kathleen (52) vil at den funksjons- og utviklingshemmede sønnen Oscar skal ha en russebuss , akkurat som de andre skoleungdommene. Lillan – en ungdommelig 60-åring – ønsker seg en kjæreste.

Vilde (33) fra Hokksund drømmer om å endelig ta lappen. Benedicte (30) og Jørgen (29) fra Bergen verker etter en baby (de har forsøkt lenge).

Vi møter disse, og flere til, i «Samme tid neste år», et ukebladaktig, lett forståelig og noe generisk TV-«konsept», innkjøpt av TV2 fra den britiske produsentgruppen TwoFour (som skryter av at «This Time Next Year», som det heter på utenlandsk, var det «raskest selgende TV-formatet i 2016»).

Deltakerne møter opp i studio hos Øyvind Mund og forteller hva det er de ønsker å oppnå og hvorfor. Ett år senere tar de turen innom igjen, for å avsløre hvordan det har gått.

Spenningen knytter seg ikke minst til hvorvidt Mund klarer å komme inn i den eksakt samme blå slimfit -dressen etter 12 måneder og ytterligere én julefeiring.

Vi kan allerede nå avsløre at det klarer han. Sånn generelt er det ganske mye som går godt her (ingen ønsker å bli nedstemt foran TVen på en onsdag).

Et kamerateam har vært innom noen av de håpefulle i løpet av året som er gått. Vi får treffe Anne Marie, 34 år fra Sandefjord, på treningssenteret og i kamp med potetgullbollen. Hun vil ned i vekt, og produsentene lydlegger striden med Coldplay s «Fix You» når hun sliter, Katy Perrys «Roar » når hun virkelig tar i et tak og Pharrells «Happy » når hun har medgang.

«Samme tid neste år» er smått gammelmodig underholdnings-TV. Ambisjonen er enkel: Å på nokså overflatisk vis (det går tidvis fort i svingene) presentere oss for en gjeng beundringsverdig motiverte «vanlige nordmenn», og kanskje gi oss litt inspirasjon til å ta oss sammen selv.

Mund er en solid programlederlos, passe bekymret og spent i blikket. Og det er grunn til å sende en varm tanke til TV-bransjens ukjente helter. Nemlig castingfolket , de som sporer opp deltakerne. De har gjort en fin jobb.

Anmeldelsen er basert på to av i alt 10 episoder