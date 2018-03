I NORGE: Etterforskningen fører Tosh (Alison O'Donell) og Perez (Douglas Henshall) til Bergen. Foto: ITV Global Entertainment

TV-anmeldelse «Shetland» sesong 3: Øyreklame med drap

Publisert: 26.03.18 17:56

TV 2018-03-26T15:56:53Z

Norske innslag piffer opp en formelflink landskapskrim.

4

«Shetland», sesong 3

Britisk krimserie i 6 deler

Sendes på NRK1 i to episoder av gangen kl. 21.15 fra mandag til onsdag, og er tilgjengelig på NRK TV

Regi: Rebecca Gatward og Lee Haven Jones. Med: Alison O’Donnell, Douglas Henshall, Stephen Walters.

Bare så det er sagt: Det britene kaller sesong 4 heter av en eller annen grunn sesong 3 på NRK. Sesongen handler om Thomas Malone som slipper ut etter å ha sonet 23 år i fengsel for drap, etter at DNA-bevis peker i en annen retning. Samtidig som han vender hjem til Shetland, skjer nok et drap som ligner på det Malone sonet for. Lokalbefolkningen, om ikke politiet, er sikre på hvem de vil lynsje – og de gjør det nesten også.

Etterforskerne Tosh (O’Donnell) og Perez (Henshall) får hendene fulle med å rydde opp i tidligere feilsteg, samtidig som spor i det nye drapet fører dem til Norge og Bergen, oljebransjen og det nynazistiske miljøet.

Ekstra bonus for oss her hjemme er at Ida Elise Broch, Hege Schøyen, Eldar Skar og Kåre Conradi dukker opp i mindre roller. Samt et knippe islandske og svenske skuespillere som later som de snakker norsk. Det er ganske underholdende.

«Shetland» er jevnt over en skotsk flinkiskrim tett på nordisk noirs fotspor. Etterforskerne har sine egne demoner de balanserer med å kaste seg inn i jobben, landskapet er både vakkert og skremmende i sine forblåste former og dempede farger. Det er ikke bare vinden som er kjølig her.

Stephen Walters går med hud og hår inn i rollen som landsby-særingen alle mistenker: En oppfarende einstøing med dype brønner i blikket. Alt kan skjule seg der. Både O’Donnell og Henshall er trygge i sine velkjente rollefigurer og fungerer som seriens loser i tidvis ustabilt farvann. Ikke at de er fjellstø privat: Tosh sliter med ettervirkningene av et overgrep og Perez prøver å få datteren på rett kjøl.

Det private griper også inn i det profesjonelle – som Perez sier: «Dette er Shetland, her er alt personlig». Det intime preget er også blant «Shetland»s styrker: Du vet aldri hvilken nabo som blir viklet inn rundt neste sving.

Samtidig oppleves sesongen som den følger en velprøvd formel. Den funker, men er ikke spesielt spenstig.

Denne artikkelen handler om TV-serier

TV

Krim

Påskekrim