PAR: Ebba Rysst Heilmann og Ari Behn på boktreff i Oslo i februar. Foto: Hoen, Espen Sjølingstad/VG

Ari Behns kjæreste sterkt kritisk til TV-dokumentaren

Publisert: 06.03.18 21:27 Oppdatert: 06.03.18 23:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-06T20:27:23Z

Ebba Rysst Heilmann (33) går kraftig til angrep på den omstridte TV3-dokumentaren «Ari og halve kongeriket».

« Dokumentaristen har i sensasjonsjournalistikkens navn valgt å gjøre underholdning ut av et menneske som befinner seg i en sårbar posisjon », skriver Heilmann, Ari Behns (45) kjæreste , i et skriftlig innlegg i VG .

Hun forklarer at hun i samråd med Behn, hans familie og manager er blitt enig om å formidle sine tanker rundt den kommende TV-dokumentaren.

Fredag ble det nemlig kjent at Behn er i full strid med TV3 og regissør Katharina Gellein Viken (32) i forkant av premieren på dokumentaren førstkommende torsdag. Viken har fulgt Behn i tiden etter skilsmissen med prinsesse Märtha Louise (46) og filmet i en rekke private situasjoner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Men Behn ombestemte seg etter å ha fått første episode til gjennomsyn. Han og familien mener han var på et sted i livet der han aldri burde blitt fulgt av TV-kameraer, og vil at serien skal stoppes. Blant annet innvies TV-seerne i Behns helseproblemer.

Heilmann, som er jurist og rettssosiolog, skriver at «dersom dokumentaristen hadde hatt det juridiske, etiske og moralske rammeverket på plass, ville aldri dette vært en konflikt» :

« I medmenneskelighetens og vennskapets navn skulle hele prosjektet vært lagt på is for lenge siden », skriver hun og opplyser at hun i perioden parallelt med filmingen har fulgt Behn tett, både som venn og kjæreste.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heilmann opplyser i innlegget at hun selv flere ganger har fått stanset planlagte intervjuer med Behn, fordi hun har ment at det har vært upassende å filme.

« Jeg har aldri hatt en svært god venn som har filmet mine såreste øyeblikk for egen vinning », lyder det fra Heilmann, som signerer innlegget med «MVH Ebba Rysst Heimann (Aris kjæreste og nærmeste pårørende) »

Heilmann ønsker ikke å utdype saken ytterligere overfor VG, men på spørsmål om hvorfor det er viktig for henne å komme på banen, svarer hun:

– Teksten taler for seg for hvorfor jeg ønsker å gå ut med dette. Det står klart og tydelig formulert.

Katharina Gellein Viken i Bifrost Media har vært en nær venn av Behn i syv år. Hun uttalte til VG i forrige uke at hun er lei seg for den betente striden som nå har oppstått. Produksjonsselskapet mener at Behn har godkjent innholdet i tråd med avtalen, mens Behns advokat John Christian Elden mener han ikke har gjort det.

Viken stiller seg uforstående til den harde skytsen fra Heilmann.

– Hverken TV3 eller jeg har godkjent at hun skal se dokumentaren før premieren. Ellers er det rart at hun skal mene at han ikke skulle filmes i et sårbart år når han selv sa ja til å filmes i et sårbart år, sier regissøren til VG.

Hun mener Behn har skrevet under på det, og at hans familie har bidratt frivillig underveis.

– Ebba Rysst Heilmann kan mene hva hun vil om. Ari er en voksen mann som kan snakke for seg selv. Det å gjøre en helomvending nå rett før sending og si at de ikke har samtykket, blir uprofesjonelt, håpløst og leit, sier Viken.

Beskyldningene om sensasjonsjournalistikk, føler hun seg ikke truffet av.

– Det er ikke jeg som har valgt å gå til pressen med dette. Vi satte oss fore å gjøre det motsatte – nemlig vise en modig mann på vei opp fra en livskrise, sier Viken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Geir Håkonsund, Behns manager, sier til VG at Behn er innforstått med at kjærestens innlegg publiseres i VG.

– Han ønsker ikke å kommentere noe rundt denne saken, men det taler for seg at hans nærmeste ikke vil at programmet skal sendes, sier Håkonsund.

– Tvisten rundt dokumentaren fører til økt oppmerksomhet, noe som trolig vil føre til at enda flere vil se den. Det er ikke et PR-stunt?

– Nei, det er det ikke. Men dessverre blir det mer interesse etter de siste dagenes medieoppslag, men det viktigste for Ari og familien er at det kommer tydelig frem at de ikke står inne for resultatet, svarer Håkonsund.

TV3 holder fast på at alle tre episodene skal sendes. De er overrasket over vendingen saken har tatt.

– Vi har forstått det slik at de medvirkende i dokumentaren frivillig har stilt opp og dessuten kommet med egne bidrag. I likhet med produsenten har vi ikke fått klarhet i hvilke konkrete deler Behn-leiren reagerer så negativt på, sier pressesjef Line Vee Hanum til VG.

Hun sier at de har hatt en god dialog med Behn hele veien.

– Det er åpenbart en utbredt misforståelse i Behn-leiren om at det juridiske rammeverket rundt dokumentaren ikke er i orden, det vil vi tilbakevise. Vi har en ryddig kontrakt med produksjonsselskapet og har sett kontrakten mellom dem og Behn. Der står det at Behn har rett til å bli konsultert, men det betyr på ingen måte at Behn har noen vetorett over innhold eller publisering av dokumentaren. Det er slett ikke vanlig at et dokumentarobjekt selv kan redigere innholdet, sier Hanum.

– Når det er sagt, vil vi understreke at Behn inntil nylig har vært positiv til dokumentaren både overfor produsenten og kanalen. TV3 ble for en stund siden informert om at Behn hadde sett de to første episodene og ga produsenten sitt samtykke.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det var i juni i fjor at det ble kjent at Behn hadde en ny kvinne i livet sitt etter bruddet fra prinsesse Märtha sommeren 2016, men helt frem til nå har paret ligget svært lavt i terrenget. På et boktreff hos Gyldendal Forlag i februar, viste de to imidlertid sin kjærlighet ved å kysse hverandre foran de andre gjestene (se video under).