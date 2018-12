LUNKNE KARER: Det ser ikke ut til å gå mot et snarlig comeback for David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc og «Friends». Foto: REED SAXON / TT NYHETSBYRÅN

Jennifer Aniston: – Disse skuespillerne ønsker ikke et «Friends»-comeback

Den verdenskjente skuespilleren flørter med tanken om en reunion med vennegjengen i «Friends», men røper samtidig at det ikke er alle som er like klare for det.

I forrige uke ble det kjent at strømmegiganten Netflix betalte hele 100 millioner dollar , eller 850 millioner kroner, til Warner Media for å kunne tilby serien « Friends » (Venner for livet) til sine abonnenter også ut 2019.

– Jeg synes det er helt overveldende at publikum fortsatt har så mye kjærlighet til og appetitt for serien, sa Jennifer Aniston (49) til Fox News da summen ble kjent.

Men ifølge den amerikanske skuespilleren er det helt uaktuelt å vekke vennegjengen til live igjen ved å spille inn nye episoder av serien. Og det skal ikke være hun selv som trykker på bremsen.

Da hun nylig gjestet James Corden i «The Late, Late Show», fortalte hun nemlig at det er de mannlige «Friends»-stjernene Matt LeBlanc (51), David Schwimmer (52) og Matthew Perry (49) som ikke ønsker en reunion.

– Vi jentene har alltid sagt at vi ville elsket å gjøre serien igjen, men guttene er ikke like motiverte for det av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor, sier hun i showet.

Aniston har tidligere avfeid alle rykter om et «Friends»-comeback, men har ikke vært like klar i sin tale de siste månedene.

– Allerede før serien ble avsluttet, begynte folk å spørre om vi skulle gjøre comeback. Courtney (Cox), Lisa (Kudrow) og jeg snakker om det. Det er noe jeg fantaserer om, sa hun til InStyle i oktober.

– Det er den beste jobben jeg noensinne har hatt. Jeg vet at Matt LeBlanc ikke ønsker å bli spurt om dette lenger, men kanskje vi kan overtale ham til det.

49-åringen, som i øyeblikket promoterer Netflix-filmen «Dumplin’» forteller samtidig at hun ikke var kjent med at Netflix hadde betalt det skyhøye beløpet for å få sende den legendariske serien i ett år til.

– Jeg visste ikke engang at den skulle slutte å gå, alt dette er nytt for meg, mener Jennifer Aniston.